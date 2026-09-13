FC freut sich, DJK leidet
Plaidt siegt 7:0 in Niederzissen und feiert Kirmes
Im Strafraum der SG Niederzissen/Wehr (gelbe Trikots, in der Mitte Torwart Lukas Groß) ging es im Heimspiel gegen den FC Plaidt
Im Strafraum der SG Niederzissen/Wehr (gelbe Trikots, in der Mitte Torwart Lukas Groß) ging es im Heimspiel gegen den FC Plaidt (in Grün) hoch her – hier fällt das 6:0 für die Plaidter, am Ende hieß es 7:0.
Martin Gausmann

In der Fußball-Kreisliga A 5 erzielten Plaidt und Ettringen herausragende Ergebnisse. Mutige Torschützen und eine Rote Karte prägten die Spiele. Die Tabellenspitze bleibt hart umkämpft, während Spielabbrüche die Runde begleiteten.

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Nach zwei vorgezogenen Spielen haben am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A 5 im Rahmen des sechsten Spieltages noch fünf Begegnungen auf dem Programm gestanden, wobei das Duell zwischen der SG Westum/Löhndorf und dem SV Masburg dem Dauerregen zum Opfer fiel.
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