In der Fußball-Kreisliga A 5 erzielten Plaidt und Ettringen herausragende Ergebnisse. Mutige Torschützen und eine Rote Karte prägten die Spiele. Die Tabellenspitze bleibt hart umkämpft, während Spielabbrüche die Runde begleiteten.
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Nach zwei vorgezogenen Spielen haben am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A 5 im Rahmen des sechsten Spieltages noch fünf Begegnungen auf dem Programm gestanden, wobei das Duell zwischen der SG Westum/Löhndorf und dem SV Masburg dem Dauerregen zum Opfer fiel.