FC freut sich, DJK leidet Plaidt siegt 7:0 in Niederzissen und feiert Kirmes Daniel Fischer 13.09.2026, 19:33 Uhr

i Im Strafraum der SG Niederzissen/Wehr (gelbe Trikots, in der Mitte Torwart Lukas Groß) ging es im Heimspiel gegen den FC Plaidt (in Grün) hoch her – hier fällt das 6:0 für die Plaidter, am Ende hieß es 7:0. Martin Gausmann

In der Fußball-Kreisliga A 5 erzielten Plaidt und Ettringen herausragende Ergebnisse. Mutige Torschützen und eine Rote Karte prägten die Spiele. Die Tabellenspitze bleibt hart umkämpft, während Spielabbrüche die Runde begleiteten.

Nach zwei vorgezogenen Spielen haben am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A 5 im Rahmen des sechsten Spieltages noch fünf Begegnungen auf dem Programm gestanden, wobei das Duell zwischen der SG Westum/Löhndorf und dem SV Masburg dem Dauerregen zum Opfer fiel.







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