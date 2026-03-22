Fünf Auswärtssiege Plaidt schwächelt, Maifeld verliert und ABC sticht zu Jan Müller 22.03.2026, 19:59 Uhr

i Der abstiegsgefährdete SV Masburg (in Blau) erkämpfte sich gegen den Tabellenvierten SG Bad Breisig ein 1:1-Unentschieden. Alfons Benz

In der Kreisliga A 5 gab es jede Menge Auswärtssiege. Während der Tabellenführer FC Plaidt beim Unentschieden im Derby gegen die SG Saffig/Miesenheim schwächelt, verlor die SG Maifeld-Elztal überraschend gegen die DJK Plaidt.

In der Fußball-Kreisliga A 5 hat es am Wochenende für die Heimmannschaften rein gar nichts zum Jubeln gegeben. In sieben Begegnungen verließen gleich fünf Mal die Gästemannschaften den Platz als Sieger, zudem teilten sich Ligaprimus FC Plaidt und die SG Saffig/Miesenheim sowie der SV Masburg und die SG Bad Breisig jeweils die Punkte.







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