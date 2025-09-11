In der Fußball-Kreisliga A 5 kristallisiert sich langsam ein aussagekräftiges Tabellenbild heraus. Während es bei den vorderen fünf Mannschaften zum direkten Duell zwischen Bad Breisig und dem FC Plaidt kommt, empfängt im Tabellenkeller die Fortuna aus Kottenheim den Lokalrivalen DJK Plaidt.

SG Vinxtbachtal Brohl – SG Maifeld-Elztal (Fr., 19.30 Uhr)

Die Gäste vom Maifeld können am Freitagabend vorlegen und zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze der A-Klasse erobern. Maifeld-Elztals Trainer Daniel Fischer warnt jedoch davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen: „Vinxtbachtal hat zu Hause gegen Bad Breisig bewiesen, dass man sie niemals unterschätzen darf. Zudem haben sie mit Uwe Deckenbrock einen ebenso geschätzten wie erfahrenen Trainer.“ Deckenbrock, der sich einer kurzfristigen Operation unterziehen musste, wird am Freitagabend aber nicht an der Seitenlinie stehen, sondern von Co-Trainer Thomas Bläser vertreten. Dieser hofft auf Punkte: „Gegen Ettringen hätten wir bereits welche verdient gehabt. Im Heimspiel soll es gegen einen wohlgemerkt starken Bezirksligaabsteiger allerdings funktionieren.“

FC Alemannia Plaidt – SG Bad Breisig (Sa., 17 Uhr)

Wie schwer sind die Beine des FC Plaidt nach dem Rheinlandpokalspiel? Unter der Woche schlugen sich die Alemannen gegen Oberligist Rot-Weiss Koblenz tapfer (0:4), mussten dabei aber viel Laufarbeit verrichten. Nun empfängt das Team von Trainer Kai Wagner die offensivstarke SG Bad Breisig am Pommerhof. „Das wird keine leichte Aufgabe. Wir müssen schauen, wie frisch wir sind und wer uns zur Verfügung steht. Nichtsdestotrotz wollen wir nach der Derbyniederlage in Saffig in die Erfolgsspur zurückfinden“, erklärt Wagner. Gästecoach Jacques Daoud rechnet mit einer schweren Aufgabe: „Wenn wir in Plaidt bestehen wollen, müssen wir Charakter zeigen und läuferisch dagegenhalten.“

SC Bad Bodendorf – SG Saffig/Miesenheim (Sa., 18 Uhr)

Der SC Bad Bodendorf steht nach einem spielfreien Wochenende bereits vor seinem vierten Heimspiel. Die Gäste aus der Pellenz ließen dagegen in der Vorwoche gegen den FC Plaidt (4:0) aufhorchen. Saffig/Miesenheims Trainer Sascha Müller erhofft sich eine ähnliche Vorstellung in Bad Bodendorf: „Für uns gilt es, die Leistung aus dem Plaidt-Spiel auch ohne Derby und Heimspiel zu bestätigen und damit zu zeigen, dass das keine Eintagsfliege war.“ Bad Bodendorfs Trainer Elmar Schäfer freut sich dagegen auf einen unerwarteten Rückkehrer, da der in der Vergangenheit von Knieverletzungen gebeutelte Luis Pörzgen, nach neuerlichen Problemen zu Saisonbeginn, schon wieder zur Verfügung stehen könnte. „Das freut mich für Luis ungemein, hoffentlich bleibt er nun verschont“, meint Schäfer.

TuS Fortuna Kottenheim – DJK Plaidt (So., 14.45 Uhr)

Im Kottenheimer Waldstadion kommt es am Sonntag zu einer richtungsweisenden Partie im Tabellenkeller. Nach einem spielfreien Wochenende wollen die Hausherren (3 Punkte) den Abstand zum noch punktlosen Ligaschlusslicht DJK Plaidt vergrößern. Kottenheims Trainer Robin Sager ist sich der Bedeutung des Spiels bewusst: „Plaidt ist bei Weitem nicht so schlecht, wie es deren bisherige Ergebnisse aussagen, da sie gefühlt nur gegen Topteams der Liga spielen mussten. Wenn wir aber so agieren wie zuletzt in Plaidt, sollte ein Sieg im Bereich des Möglichen liegen.“ Gästecoach Dennis Niederprüm lässt derweil, trotz der ausbleibenden Resultate, den Kopf nicht hängen: „Wir glauben nach wie vor an unsere Stärken und wollen am Sonntag mit aller Macht den Bann brechen.“

SV Masburg – SG Dernau (So., 15.15 Uhr)

Auf dem Masburger Rasen treffen zwei punktgleiche Mannschaften aufeinander. Beide Teams erhoffen sich mit einem Sieg den Abstand zum Tabellenkeller zu vergrößern. Die Gäste von der Ahr wollen zudem erstmals in der Fremde Zählbares einfahren. „Personell sieht es nicht gerade rosig aus, das darf jedoch keine Ausrede sein. Wir wollen die zuletzt guten Leistungen bestätigen“, sagt Co-Trainer Michael Radermacher. Masburgs Trainer Matthias Bender drohen mit Niklas Diederich und Niklas Wölwer erneut wichtige Stützen auszufallen: „Gegen Dernau wollen wir uns für die 0:4-Niederlage gegen Bad Breisig rehabilitieren.“

SV Remagen – Ahrweiler BC II (So., 15.30 Uhr)

Ein Duell der Marke „David gegen Goliath“ ist zwischen dem noch punktlosen SV Remagen und dem Primus Ahrweiler BC II zu erwarten. Während der Vorletzte gegen die offensivstarken Gäste wohl erneut einen schweren Stand haben dürfte, will ABC-Coach Ricardo Ribeiro einen Ausrutscher unbedingt vermeiden.

i Für Heimersheims Yannik Schweigert (vorn) ist der Winkel zu spitz, für Philip Schmidgen, Torhüter des Ahrweiler BC II, besteht keine Gefahr. Der ABC II gewann das Duell mit 6:2 und gastiert nun beim Schlusslicht in Remagen. Martin Gausmann

„Wir dürfen Remagen nicht unterschätzen, wollen aber mit einer konzentrierten Leistung unserer Favoritenrolle gerecht werden.“ SVR-Vorsitzender Florian Gottschalk meint: „Wir haben nichts zu verlieren. Unabhängig vom Ergebnis erhoffen wir uns aber, mit einer ordentlichen Leistung den Grundstein für die kommenden Wochen zu legen.“