Der Abstiegskampf ist noch spannend in der Kreisliga A 5 – und das Duell um den zweiten Platz. Am Sonntag treffen die Konkurrenten FC Plaidt und SGL Heimersheim aufeinander.

Schlussspurt in der Fußball-Kreisliga A 5: Am 24. und somit drittletzten Spieltag duellieren sich der FC Plaidt und die SG Landskrone Heimersheim, die um den zweiten Rang und somit um die Relegation kämpfen, im direkten Duell. Im Abstiegskampf sind die SG Vinxtbachtal Brohl, die Grafschafter SG und die DJK Plaidt jeweils auswärts gefordert.

DJK Kruft/Kretz – SG Ettringen/St. Johann (Fr., 19.30 Uhr)

Mit einem weiteren Sieg (dem vierten in Serie) können die Kombinierten vom Hochsimmer den Klassenverbleib aller Wahrscheinlichkeit nach eintüten. „Wir haben drei Topteams geschlagen und können nun alles klarmachen. Dafür brauchen wir die gleiche Einstellung und Intensität“, erklärt Ettringens Trainer Thomas Esch. Demgegenüber möchte das Schlusslicht aus Kruft auf seiner Abschiedstour aus dem Kreisligaoberhaus unbedingt noch ein Erfolgserlebnis sammeln. „Wir wollen alles dafür tun, dass wir die Saison mit guten Ergebnissen beenden, auch wenn wir schon abgestiegen sind“, kommentiert Krufts Trainer Marco Bersch.

SC Saffig – SG Vinxtbachtal Brohl (Sa., 16 Uhr)

Drei Niederlagen mit insgesamt elf Gegentoren setzte es zuletzt für den SC Saffig. Beim letzten Spiel von Constantin Bourmer, der im Sommer nach Mendig wechselt, möchte Trainer Sascha Müller in die Erfolgsspur zurückkehren. „Wir verlieren gerade so ein wenig die Ziele aus den Augen. Es geht darum, die Zweikämpfe besser anzunehmen und insgesamt besser zu verteidigen. Der Abschied von Constantin sollte zusätzlich Motivation geben“, sagt Müller. Demgegenüber liegen die Gäste trotz eines Sieges in der Vorwoche weiter auf einem Abstiegsrang und stehen entsprechend unter Zugzwang. „Das ist ein 50:50-Spiel. Es ist klar, dass wir weiter punkten müssen“, erklärt Vinxtbachtal-Trainer.

SG Inter Sinzig/Bad Breisig – SG Eich/Nickenich/Kell (So., 15 Uhr)

Bevor sich alle Augen bei den Kombinierten vom Rhein auf das Kreispokalfinale Ende Mai richten, möchte Übungsleiter Jacques Daoud mit seiner Mannschaft noch den einen oder anderen Platz in der Tabelle gutmachen. So sind es für den Tabellensiebten bis auf Rang vier nur vier Zähler. „Wir werden den Gegner nicht unterschätzen und wollen wieder Konstanz reinbringen“, sagt Daoud. Die Gäste vom Horeb vertagten in der Vorwoche dank eines Last-minute-Sieges den sicheren Abstieg. Gleiches ist in dieser Woche wohl nur mit einem weiteren Dreier möglich. „Wir treffen auf eine der spielstärksten Mannschaften der Klasse. Trotzdem sollten uns die letzten Ergebnisse Selbstvertrauen gegeben haben“, meint Eichs Trainer Jürgen Krayer.

FC Plaidt – SG Landskrone Heimersheim (15.30 Uhr)

Der Kampf um den Relegationsplatz glich in den vergangenen Wochen eher einem Schneckenrennen, insbesondere weil der FC Plaidt drei Spiele in Serie verlor. Die SG Landskrone zog dank immerhin zwei Siegen im selben Zeitraum auf drei Punkte davon und könnte mit einem weiteren Dreier am Pommerhof den zweiten Platz so gut wie sicherstellen. Verhindern möchte dies naturgemäß Plaidts Trainer Kai Wagner, der sich kämpferisch gibt: „Es ist noch alles möglich. Daher möchten wir unbedingt den Bock umstoßen und am Sonntag gewinnen. Wir gehen durch keine leichte Phase, wissen aber um die Qualität der Mannschaft.“ Auf der anderen Seite schiebt Landskrone-Trainer Bekim Gerguri, der auf Tim Hecker, Tim Rieder und Florian Schäfer verzichten muss, den Druck zum Gegner und kommentiert: „Plaidt muss gewinnen. Wir können dagegen befreit aufspielen. Es gilt, sich auf den kleinen Platz und die vielen Zweikämpfe einzustellen.“

SG Weißenthurm – Grafschafter SG (So., 15.30 Uhr)

Auch beim Meister in Westum blieb die SG Weißenthurm in der Vorwoche ungeschlagen. Nun geht es gegen die Grafschafter SG, die unter Interimscoach Martin Thelen den zweiten Sieg in Folge feierte und zwei Punkte vor den Abstiegsplätzen rangiert. Planmäßig übernimmt ab sofort Alexander Dick den Trainerposten, wenngleich Thelen weiterhin unterstützt. „Der Übergang ist fließend verlaufen. Wir treffen auf eine der spielstärksten Mannschaften, die zudem defensiv stabil steht. Zudem haben wir einige Ausfälle zu verzeichnen, sodass die Vorzeichen nicht optimal stehen“, berichtet Thelen. „Grafschaft braucht dringend Punkte und hat zuletzt Selbstvertrauen getankt. Wir wollen die Zähler aber bei uns behalten und unsere Serie fortsetzen“, so die Marschroute von Weißenthurms Spielertrainer Patrick Birkner.

SC Bad Bodendorf – DJK Plaidt (So., 17 Uhr)

Zur ungewohnten Anstoßzeit am späten Sonntagnachmittag wird der Spieltag mit einem Aufsteigerduell abgeschlossen. Die Hausherren stehen immer noch auf dem vierten Rang, wenngleich nur eines der letzten sechs Spiele gewonnen wurde. Die Gäste auf der anderen Seite feierten im Kampf um den Klassenverbleib in der Vorwoche einen eminent wichtigen Derbysieg gegen den FC Plaidt und liegen drei Punkte vor einem Abstiegsrang. „Wir sind weiterhin gebeutelt. Die Situation bleibt daher unbefriedigend. Nichtsdestotrotz wollen wir die Saison so gut wie möglich zu Ende bringen“, befindet Bad Bodendorfs Trainer Elmar Schäfer. „Wir wollen den Schwung vom Derbysieg mitnehmen und damit auch das schwierige Auswärtsspiel in Bodendorf gewinnen“, geht „Adler“-Coach Dennis Niederprüm mit einem klar formulierten Ziel in die Partie.