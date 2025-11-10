Fußball-Kreisliga A4 Osterspai bietet Topteam die Stirn, geht aber leer aus 10.11.2025, 10:16 Uhr

i Symbolbild Daniel Karmann/dpa

Wer in der Tabelle hinten steht, dem fällt nichts in den Schoß. So erging es der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen, die beim Rangdritten in Weißenthurm zwar einen tollen Kampf lieferte, aber mit 0:1 leer ausging und tief im Tabellenkeller feststeckt.

Während BoReiBo in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A mit einem Heimsieg in die Rückrunde startete, gingen die SG Rheinhöhen und die FSV Osterspai auf fremdem Terrain leer aus. Tim Friedrich trifft erst den Pfosten und später ins Netz SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II – SG Rheindörfer 2:1 (1:0).







Artikel teilen

Artikel teilen