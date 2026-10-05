TuS Holzhausen im Höhenflug Ohlemachers Plan gegen Primus Niederahr geht voll auf Stefan Nink 05.10.2026, 07:59 Uhr

i Jakob Elias Richter hat sich hier zum Kopfball hochgeschraubt. Der Diezer Marcel Hummernick kann ihn dabei nicht mehr entscheidend stören. Andreas Hergenhahn

Die Spannung steigt: In der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga trennen den Tabellenführer und den Rangfünften ein mickriges Pünktchen. Auf leisen Sohlen in die Spitzengruppe vorgerückt ist der TuS Holzhausen nach dem 4:1-Coup gegen den TuS Niederahr.

Während das Gedränge an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A3 immer dichter wird, verlieren die SG Ahrbach und die SG Mühlbachtal am Tabellenende allmählich den Abschluss. Die Talfahrt der SG Rheinhöhen geht unterdessen ebenfalls weiter.SG Gückingen/Altendiez/Heistenbach – SV Diez-Freiendiez 0:4 (0:1).







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