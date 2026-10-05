TuS Holzhausen im Höhenflug
Ohlemachers Plan gegen Primus Niederahr geht voll auf
Jakob Elias Richter hat sich hier zum Kopfball hochgeschraubt. Der Diezer Marcel Hummernick kann ihn dabei nicht mehr entscheide
Jakob Elias Richter hat sich hier zum Kopfball hochgeschraubt. Der Diezer Marcel Hummernick kann ihn dabei nicht mehr entscheidend stören.
Andreas Hergenhahn

Die Spannung steigt: In der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga trennen den Tabellenführer und den Rangfünften ein mickriges Pünktchen. Auf leisen Sohlen in die Spitzengruppe vorgerückt ist der TuS Holzhausen nach dem 4:1-Coup gegen den TuS Niederahr.

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Während das Gedränge an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A3 immer dichter wird, verlieren die SG Ahrbach und die SG Mühlbachtal am Tabellenende allmählich den Abschluss. Die Talfahrt der SG Rheinhöhen geht unterdessen ebenfalls weiter.SG Gückingen/Altendiez/Heistenbach – SV Diez-Freiendiez 0:4 (0:1).
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