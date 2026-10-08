SG Ahrtal gewinnt 9:6 Oberwinter trifft sechsmal, kassiert hinten aber neun Daniel Fischer 08.10.2026, 12:33 Uhr

i Nach dem 4:1-Sieg gegen die SG Landskrone Heimersheim (in Blau) gastiert Tabellenführer TuS Kottenheim (in Grün) am Samstag in Bad Bodendorf. Einen Tag später empfängt Heimersheim den FC Plaidt. Jörg Niebergall

Kreisliga A: Mit einem packenden Torfestival ist der 10. Spieltag eingläutet worden. SG Ahrtal siegt mit 9:6 trotz Oberwinters starker Offensive. Bleiben Tabellenführer TuS Kottenheim und der FC Plaidt auf Erfolgskurs.

Mit einem 15-Tore-Spektakel zwischen dem TuS Oberwinter und dar SG Ahrtal wurde der zehnte Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 bereits unter der Woche eröffnet. Weiter geht es mit drei Freitagsspielen, bevor Tabellenführer TuS Kottenheim am Samstag beim SC Bad Bodendorf gastiert.







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