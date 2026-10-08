Wer hält Kontakt nach oben? Oberlahr ist heiß auf Kellerduell gegen Feldkirchen Daniel Korzilius 08.10.2026, 14:37 Uhr

i Mit Niederlagen in Spielen gegen Topteams wie den SSV Heimbach-Weis (in Schwarz) oder zuletzt bei der SG Ellingen können sie beim VfL Oberlahr (in Gelb) umgehen, wenn die Spiele gegen direkte Konkurrenten gewonnen werden. Das anstehende Heimspiel gegen Feldkirchen fällt in diese Kategorie. Jörg Niebergall

Auf das Duell des Ersten Ellingen beim Letzten Puderbach folgt in der Kreisliga A2 eine Reihe von Spielen, die jede Menge Spannung versprechen. So geht es zwischen Oberlahr und Feldkirchen darum, sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen.

Der zehnte Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 wurde bereits am Donnerstagabend mit der Partie des Tabellenführers SG Ellingen beim Schlusslicht SG Puderbach eröffnet, die restlichen zwölf Teams sind am Wochenende im Einsatz. SSV Heimbach-Weis – SV Rheinbreitbach (Fr.







Artikel teilen

Artikel teilen