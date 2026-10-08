Auf das Duell des Ersten Ellingen beim Letzten Puderbach folgt in der Kreisliga A2 eine Reihe von Spielen, die jede Menge Spannung versprechen. So geht es zwischen Oberlahr und Feldkirchen darum, sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen.
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Der zehnte Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 wurde bereits am Donnerstagabend mit der Partie des Tabellenführers SG Ellingen beim Schlusslicht SG Puderbach eröffnet, die restlichen zwölf Teams sind am Wochenende im Einsatz. SSV Heimbach-Weis – SV Rheinbreitbach (Fr.