Auftakt unter Flutlicht Oberlahr-Coach Fischer fordert ein anderes Gesicht Daniel Korzilius 26.09.2025, 10:04 Uhr

i Dem 3:1 gegen Bendorf-Sayn folgte für André Fischer (rechts) und den VfL Oberlahr-Flammersfeld ein ernüchterndes 2:4 beim FC Lion's. Gegen Rheinbrohl fordert der Spielertrainer „gerade vor dem Tor wieder ein anderes Gesicht". Jörg Niebergall

Der VfL Oberlahr ist auf den vorletzten Platz der Kreisliga A2 abgerutscht. Am Freitagabend eröffnet die Mannschaft um André Fischer den achten Spieltag und hofft, dass bei Gegner Rheinbrohl auf eine besondere Serie Verlass ist.

Knapp ein Drittel der Saison in der Fußball-Kreisliga A2 ist vorbei. Und die Strapazen der ersten Wochen machen sich bemerkbar, denn vor dem achten Spieltag beklagen einige Vereine Ausfälle wichtiger Stützen – sei es verletzungsbedingt oder weil sie nach Platzverweisen gesperrt sind.







