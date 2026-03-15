Weißenthurm 1:2 in Vallendar Nur Rot-Weiss II bleibt dem BSC Güls auf den Fersen Daniel Fischer 15.03.2026, 23:13 Uhr

i Alles im Netz: der Ball, der Niederberger Torwart Jenning Höhn (in Rot) - und der FC Horchheim freut sich über die 2:0 Führung. Am Ende musste sich der TuS Niederberg (in Blau) mit 3:5 geschlagen geben. Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga A 4 bleibt BSC Güls an der Spitze, während Schlusslicht SG Spay/Rhens knapp verliert. FC Rot-Weiss Koblenz II siegt deutlich, und TuS Niederberg-Trainer Wirtz kündigt seinen Abschied an.

Am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 hielten sich die Spitzenteams BSC Güls und FC Rot-Weiss Koblenz II schadlos. Während die SG Weißenthurm im Rennen um den Aufstieg abreißen lassen musste, feierte der SC Vallendar einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib.







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