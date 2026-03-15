In der Fußball-Kreisliga A 4 bleibt BSC Güls an der Spitze, während Schlusslicht SG Spay/Rhens knapp verliert. FC Rot-Weiss Koblenz II siegt deutlich, und TuS Niederberg-Trainer Wirtz kündigt seinen Abschied an.
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Am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 hielten sich die Spitzenteams BSC Güls und FC Rot-Weiss Koblenz II schadlos. Während die SG Weißenthurm im Rennen um den Aufstieg abreißen lassen musste, feierte der SC Vallendar einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib.