Die Klasseneinteilung im FVR Nur noch 66 Mannschaften im Kreis Hunsrück/Mosel Michael Bongard 01.07.2026, 11:41 Uhr

i Auftakt zur neuen Saison 2026/27 auch im Kreis Hunsrück/Mosel: An einige Veränderungen muss man sich gewöhnen - zum Beispiel, dass der SV Binningen (in Weiß) zum ersten Mal eigenständig in der Bezirksliga spielt. Und: Die Spielgemeinschaft Morshausen/Beulich/Gondershausen (in Blau) ist Geschichte, ab sofort geht man als ein Verein (VfB Baybachhöhe) in der A-Klasse an den Start. Sascha Berkele

Der Startschuss für die neue Saison 2026/27 ist gefallen, am Samstag veröffentlicht der Fußballverband Rheinland die Staffeleinteilung. Aus dem Kreis Hunsrück/Mosel sind nur noch 66 Mannschaften bei den Männern dabei – neuer Minusrekord.

Der 1. Juli ist da, die neue Saison 2026/27 im Fußballverband Rheinland (FVR) und damit auch im Kreis Hunsrück/Mosel hat begonnen. Nur noch 66 Männer-Mannschaften nehmen in der Region Rhein-Hunsrück-Mosel-Eifel von der Oberliga bis runter in die C-Klasse teil – so wenige wie noch nie.







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