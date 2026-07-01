Der Startschuss für die neue Saison 2026/27 ist gefallen, am Samstag veröffentlicht der Fußballverband Rheinland die Staffeleinteilung. Aus dem Kreis Hunsrück/Mosel sind nur noch 66 Mannschaften bei den Männern dabei – neuer Minusrekord.
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Der 1. Juli ist da, die neue Saison 2026/27 im Fußballverband Rheinland (FVR) und damit auch im Kreis Hunsrück/Mosel hat begonnen. Nur noch 66 Männer-Mannschaften nehmen in der Region Rhein-Hunsrück-Mosel-Eifel von der Oberliga bis runter in die C-Klasse teil – so wenige wie noch nie.