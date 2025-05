Auf der Stelle tritt die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga A: Gegen den Tabellenletzten reichte es am Sonntagnachmittag lediglich zu einem mageren 1:1.

Ein Punkt ist besser als keiner – das galt am Sonntag für die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen in der Fußball-Kreisliga A4 gegen das Schlusslicht.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen – SG Nörtershausen/Udenhausen 1:1 (1:1). Ein Sieg als Brustlöser hätte es gegen den designierten Absteiger trotz personeller Engpässe werden sollen. Letztlich musste sich FSV jedoch mit einem Remis begnügen.

„Immerhin haben wir damit unser Minimalziel erreicht und den Abstand nach hinten sogar auf sieben Zähler vergrößert.“

FSV–Coach Sebastian Weinand ist bescheiden geworden.

„Immerhin haben wir damit unser Minimalziel erreicht und den Abstand nach hinten sogar auf sieben Zähler vergrößert“, rechnete FSV–Coach Sebastian Weinand nach dem Abpfiff vor. „Wir sind zu fehlerbehaftet und reagieren oft zu spät. Zum Glück können wir von der ordentlichen Hinrunde zehren.“

In einer zerfahrenen Partie sorgte die frühe Führung, die die SG per Eigentor selbst beisteuerte, nicht für Ruhe. So blieb es angesichts der immensen Bedeutung des Kicks bis zum Schlusspfiff eine Zitterpartie. Schiedsrichter: Jens Schalk. Tore: 1:0 Eigentor Michael Wey (10.), 1:1 Malte Reitz (21.). Zuschauer: 90.