Die sieben Spiele des 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 fanden alle einen Sieger, sechsmal jubelte die Heimelf. Und tabellarisch tat sich einiges. Der Erste Oberwesel gewann das Topspiel gegen Morshausen, Mosel Löf (nun Zweiter) hielt Masburg in Schach – beide Partien endeten 4:1. Im absoluten Abstiegsduell feierte Schlusslicht Niederburg beim 3:1 gegen Sohren den zweiten Saisonsieg.

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid – SG Sohren/Büchenbeuren 3:1 (1:1). Der erste Schritt ist gemacht, der letzte Strohhalm wurde gegriffen, fand auch Niederburgs Spielertrainer Christophe Bokumabi: „Wie so oft mussten wir einem Rückstand hinterherlaufen, heute sogar in Unterzahl. Aber wir haben weitergemacht und uns belohnt. Endlich haben wir mit den drei Punkten etwas Greifbares.“ Neun Punkte haben die Einheimischen nun. Sechs weniger als Dominik Kunz´ Sohrener: „Zu Beginn haben wir das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten und früh das 0:1 gemacht. Dann haben wir noch zwei, drei Konter nicht sauber zu Ende gespielt. Was aber in der zweiten Halbzeit los war – keine Ahnung.“ Was sicherlich nicht half: Kunz sagten am Morgen des Spieltags vier Stammspieler krankheitsbedingt ab.

Tore: 0:1 Dominik Kunz (9.), 1:1 Viktor Stehle (26., Eigentor), 2:1 Ammar Cisse Zakari (62.), 3:1 Jan Schink (67..

Besonderheiten: Rote Karte für Pascal Neber (Niederburg) wegen einer Notbremse (37.), Gelb-Rote Karte für Krieger (59., Sohren).

SG Mosel Löf – SV Masburg 4:1 (0:1). „Ich verlege keine Heimspiele, wenn ich mir selbst damit schade – Punkt.“ Deutliche Ansage von Löfs Coach Udo Seifert nach der Partie. Im Vorfeld hatten die Eifeler Gäste die Möglichkeit einer Verlegung ausgelotet. Das Spiel fand laut Seifert den richtigen Sieger: „Masburg hat mit dem ersten Torschuss das 0:1 erzielt und es gut gemacht. In der Halbzeit haben wir uns geschüttelt – und hatten mit Noah Ostrominski eine Top-Einwechslung. Nach dem 3:1 war das Spiel durch, wir haben es dann sauber zu Ende gespielt.“ Gegenüber Matthias Bender meinte: „Schade, dass es kein Entgegenkommen von Löf gab, was eine Verlegung angeht. Meiner Mannschaft ein Riesenlob, was die erste Hälfte angeht. Der Heimsieg ist verdient, aber mit 4:1 zu hoch ausgefallen, das tut mir für meine Mannschaft leid.“

Tore: 0:1 Maik Steffens (10.), 1:1 Nico Kerschbaum (56.), 2:1 Jonas Janke (58., Eigentor), 3:1 Kerschbaum (65.), 4:1 Felix Horn (73.).

SG Ober Kostenz/Kappel – SV Binningen 2:1 (0:1). „Wir haben ein gutes Spiel gemacht mit viel Ballbesitz und haben vorne viele Torchancen kreiert“, vermeldete ein rundum zufriedener Ober Kostenzer Spielertrainer André Spengler. Die frühe Gästeführung (9.) egalisierte der junge Verteidiger Lucas Blümling mit seinem ersten Seniorentreffer –und dann gleich mit einem schicken Fernschuss aus 25 Metern. Tim Bottlender drehte die Begegnung per 2:1 (70.) zur Gänze. Für Gäste-Coach Dennis Kohlhaas ärgerlich, aber erklärbar: „Wir haben es nicht geschafft, die Führung über die Zeit zu bringen. Es war schwer, das Ganze spielerisch zu lösen. Aber Ober Kostenz wollte es einfach mehr. Wir hingegen stehen so ein wenig im Niemandsland der Tabelle, vielleicht hat deshalb ein wenig der Biss gefehlt.“

Tore: 0:1 David Hübel (8.), 1:1 Lucas Blümling (49.), 2:1 Tim Bottlender (70.).

SG Vorderhunsrück – TuS Kirchberg II 2:0 (1:0). „Hauptsache gewonnen. Es war ein Kampfspiel, viel Stückwerk“, gab Vorderhunsrücks Alexander Blatt unumwunden zu: „Da passt es auch zum Spiel, dass wir zwei Standardtore machen.“ Bitter: Lorenz Gockeln – eigentlich Feldspieler – stellte sich für die Hausherren als Torwart zur Verfügung und verletzte sich schwer an der Schulter, der Rettungshubschrauber musste angefordert werden. Gäste-Trainer Andreas Auler sah ein typisches 0:0-Spiel: „Aber dann machen wir leider zwei Fehler in der Abwehr. Unsere Einstellung war okay, Vorderhunsrück ist halt durch Einwürfe und Eckbälle brandgefährlich.“ Am wichtigsten war Auler jedoch etwas anderes: „Wir vom TuS Kirchberg wünschen dem verletzten Torwart alles Gute.“

Tore: 1:0 Niklas Schneider (27.), 2:0 Yannick Rottstock (83.).

SG Viertäler Oberwesel – SG Morshausen/Beulich/Gondershausen 4:1 (1:1). Leichte Uneinigkeit bei den Trainern – allerdings nur, was die Höhe des Oberweseler Erfolges betrifft. „Wir sind früh in Führung gegangen. Das 1:1 und das 2:1 fielen äußerst unglücklich aus unserer Sicht – zumal wir vor der Pause noch zweimal die Chance hatten selbst mit 1:2 in die Halbzeit zu gehen. Aufgrund der Spielanlage hat Oberwesel am Ende verdient gewonnen, sie waren aber nicht drei Tore besser“, sagte Morshausens Spielertrainer Andy Felgner. Der SGVO-Spielertrainer Christoph Fahning sah vieles ähnlich – bis auf die Höhe des Erfolges: „Wir haben am Ende so viele Chancen vergeben, das 4:1 geht schon in Ordnung.“ Zum Seitenwechsel tauschte Fahning zweimal, so unzufrieden war er über das Gesehene. „Das ist gar nicht meine Art, in der Halbzeit zu wechseln. Es hätte aber auch sechs, sieben andere treffen können“, verriet Fahning.

Tore: 0:1 Lukas Klumb (7.), 1:1 Jonas Strunk (24.), 2:1 Sebastian Mitchard (57.), 3:1 Michael Hohl (68.), 4:1 Lukas Stüber (75.).

Spvgg Cochem – FC Karbach II 0:2 (0:0). „Unsere Niederlage hat zwei Gründe“, begann Cochems Tam Nsaliwa seine Ausführung zum Spiel: „Wir haben alle unsere vielen gut herausgespielten Chancen vergeben – und leider war der Schiedsrichter heute nicht gut. Ich bin bekannt dafür, eigentlich nie etwas über die Schiedsrichter zu sagen, doch heute musste er für Karbach II eigentlich eine Rote Karte zeigen. Stattdessen zeigt er mir Rot, weil ich unserem verletzten Spieler helfen wollte und ich mich nicht beruhigen konnte.“ Und weiter: „Karbach II hat gute Einzelspieler und schnelle Außen, keine Frage. Dennoch war es ein Spiel in eine Richtung – aber es ist, wie es ist.“ Sein Pendant Christopher Frensch jubelte und sah es nur bedingt so: „Taktisch ist alles aufgegangen, wurde alles gut umgesetzt, auch von der Leidenschaft her. Wenn Cochem in den Drangphasen trifft, verlieren wir vielleicht sogar. Aber so nehmen wir das gerne mit, vor allem für die Moral. So wollen wir die nächsten Wochen weitermachen.“

Tore: 0:1 Kevin Kneip (46.), 0:2 Michael Retzmann (90.+3, Foulelfmeter).

Besonderheiten: Rote Karte für Trainer Tam Nsaliwa (Cochem), Rote Karte für Mourad Kebaili (90.+5, Cochem) wegen Nachtretens.

SV Blankenrath – SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach 3:2 (2:1). Braunshorns Coach Mirko Bernd fasste sich kurz: „Die erste Halbzeit ging aus meiner Sicht an Blankenrath, da waren wir zu ungenau und im Kopf nicht schnell genug.“ Nach dem Wechsel sah er es so: „Nur vom Verlauf der zweiten Halbzeit her gesehen, hätten wir einen Punkt durchaus verdient gehabt.“ Bernd hatte überdies andere Sorgen. Aufgrund vieler kurzfristiger Ausfälle rückte sein Sohn Nikola (eigentlich noch A-Jugend) in den Kader und verdrehte sich nach seiner Einwechslung in den Schlussminuten unglücklich das Knie, musste ins Krankenhaus gefahren werden. SVB-Coach Mario Weirich fand: „In den ersten 45 Minuten waren wir richtig gut. Nach Startschwierigkeiten nach dem Wechsel waren wir ab Braunshorns 2:2-Ausgleich wieder gut im Spiel. Ich denke, wir waren dieses eine Tor besser.“

Tore: 1:0 Benjamin Massmann (22.), 1:1 Tobias Retzmann (31., Handelfmeter), 2:1 Felix Fuchs (32.), 2:2 Niklas Kneip (64.), 3:2 Julian Stroschein (68., Eigentor).