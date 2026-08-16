Im Mosel-Derby in der Kreisliga A Staffel 6 zwischen Zell und Bremm blieb es torlos, obwohl die Gastgeber in Bullay nach einer frühen Roten Karte mehr als eine Stunde in Unterzahl agieren mussten.
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Brütend heiß war es an der Mosel, wie wohl fast überall im Rheinland am Sonntagnachmittag. Doch deshalb endete das Mosel-Derby zwischen der SG Zell/Bullay/Alf und der SG Bremm sicherlich nicht torlos 0:0. Denn beide Teams – vor allem die Hausherren – zeigten sich engagiert und laufstark des Öfteren vor des Gegners Gehäuse.