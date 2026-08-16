Kreisliga A Staffel 6 Nullnummer im Mosel-Derby zwischen Zell und Bremm Sascha Wetzlar 16.08.2026, 20:41 Uhr

i Nach 30 Minuten zückte Schiedsrichter Johannes Hönisch aus Dreis die Rote Karte für Zells Felix Görgen (rechts, weißes Trikot), der die Notbremse gegen Bremms Hendrik Knaf (am Boden) gezogen hatte. Das Mosel-Derby in Bullay endete trotz der frühen Hinausstellung 0:0. Sascha Wetzlar

Im Mosel-Derby in der Kreisliga A Staffel 6 zwischen Zell und Bremm blieb es torlos, obwohl die Gastgeber in Bullay nach einer frühen Roten Karte mehr als eine Stunde in Unterzahl agieren mussten.

Brütend heiß war es an der Mosel, wie wohl fast überall im Rheinland am Sonntagnachmittag. Doch deshalb endete das Mosel-Derby zwischen der SG Zell/Bullay/Alf und der SG Bremm sicherlich nicht torlos 0:0. Denn beide Teams – vor allem die Hausherren – zeigten sich engagiert und laufstark des Öfteren vor des Gegners Gehäuse.







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