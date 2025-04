Für die SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen zählen nur noch Siege, hatte Trainer Andreas Conrad vor der Partie des Schlusslichts beim FC Metternich II, der auch noch nicht gerettet ist, gesagt. Es wurde kein Sieg, auch kein Unentschieden, sondern eine 2:4 (0:2)-Niederlage in der Fußball-Kreisliga A Staffel 4. Der Dreier brachte der FCM-Reserve um Coach Dennis Thiele (stammt aus Argenthal) Platz neun mit 24 Punkten, die SG hat als Letzter weiter acht Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.

Metternich II, das durch den einen oder anderen Spieler der Bezirksliga-Ersten verstärkt wurde, ging durch einen dieser Akteure schnell in Führung: Moritz Pies traf in der ersten Minute zum 1:0, Nico Kolbe legte nach 16 Minuten nach. Nörtershausen blieb dran und verkürzte durch Sören Glesius (65.), Metternich II erwiderte durch Kai-Niklas Matthes (75.). Als Philipp Porz zum 2:3 (88.) traf, keimte noch einmal Hoffnung auf, aber die zerstörte Toni Jandric in der Nachspielzeit mit dem 4:2.