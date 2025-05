Die Saisonbilanz in der A Staffel 4: Die SG Augst Eitelborn ist durch das 3:1 gegen Rot-Weiss Koblenz III Meister, der FC Urbar geht als Vize in die Relegation zur Bezirksliga Mitte. Moseltal Lay, Nörtershausen und VfR Koblenz müssen absteigen.

Der Abstieg ist schon seit Wochen besiegelt gewesen, aber in den letzten Saisonspielen hat sich die SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen noch mal richtig aufraffen können. Im Mai gab es in vier Spielen keine Niederlage und am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 sogar noch den vierten Saisonsieg. Nörtershausen schlug den Tabellenzehnten SG Rheindörfer Urmitz mit 2:1 (1:0).

Der kleine Lohn für den Abschlusserfolg: Nörtershausen reichte noch die rote Laterne des Schlusslichts an den VfR Koblenz weiter. Zudem muss der punktgleiche Drittletzte Moseltal Lay runter in die B-Klasse. Nörtershausen fehlten fünf Punkte am Ende auf das rettende Ufer und den Viertletzten Niederwerth.

Doppelpack von Sören Glesius

Nach Foul an Florian Speth verwandelte Sören Glesius nach 22 Minuten einen Foulelfmeter zur SGN-Führung. Die Gäste glichen direkt nach der Pause durch Luca Maring aus (49.). Aber Nörtershausen hatte das letzte Wort, in der Nachspielzeit traf Glesius zum 2:1-Endstand.