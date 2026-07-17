Kreisliga A Staffel 4 Nörtershausen holt Jona Röhrig von Buchholz Michael Bongard 17.07.2026, 14:55 Uhr

i Jona Röhrig (am Ball) verlässt den B-Klässler SSV Buchholz und schließt sich dem ehemaligen SG-Partner und A-Klasse-Rückkehrer SG Nörtershausen/Oppenhausen (in Weiß) an. Mark Dieler

Die SG Nörtershausen hat von Lokalrivale SSV Buchholz einen Spieler verpflichtet vor der schweren Saison als Aufsteiger in der Koblenzer A Staffel 4, in der es nach dem Rückzug der Reinhardt’s Elf nur noch zwei Absteiger gibt.

Aufsteiger SG Nörtershausen/Oppenhausen muss in der Koblenzer Fußball-Kreisliga A Staffel 4 ran, hat aber nur noch zwölf Gegner. Die Reinhardt’s Elf, die der Ex-Karbacher Enrico Köppen ab 2021 von der D-Klasse in die A-Klasse hochgeschossen hatte, hat in dieser Woche ihr Team nach zahlreichen Abgängen (Köppen soll vor einem Wechsel zu Oberligist Rot-Weiss Koblenz stehen) zurückgezogen und steht als erster Absteiger fest.







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