SG bezwingt den TuS 1:0 Nörtershausen fügt Niederberg die erste Niederlage zu Daniel Fischer 01.11.2026, 19:45 Uhr

i Nach dem 5:3 in Metternich gewannen die Fußballer der SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen (rote Trikots) nun ihr zweites Spiel in Folge – und zwar mit 1:0 gegen den Tabellenführer TuS Niederberg. Wolfgang Heil

In der Kreisliga A 4 siegt Nörtershausen überraschend gegen den Spitzenreiter Niederberg. Spannende Partien, Torfestivals und Tabellenverschiebungen prägen den Spieltag.

Am 13. und somit letzten Hinrundenspieltag der Fußball-Kreisliga A 4 ist die Spitze näher zusammengerückt. Der bis dato ungeschlagene Tabellenführer TuS Niederberg musste bei der SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen die erste Niederlage hinnehmen, während die ärgsten Verfolger SC Bendorf-Sayn und SV Niederwerth ihre Spiele gewannen.







Artikel teilen

Artikel teilen