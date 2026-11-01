In der Kreisliga A 4 siegt Nörtershausen überraschend gegen den Spitzenreiter Niederberg. Spannende Partien, Torfestivals und Tabellenverschiebungen prägen den Spieltag.
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Am 13. und somit letzten Hinrundenspieltag der Fußball-Kreisliga A 4 ist die Spitze näher zusammengerückt. Der bis dato ungeschlagene Tabellenführer TuS Niederberg musste bei der SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen die erste Niederlage hinnehmen, während die ärgsten Verfolger SC Bendorf-Sayn und SV Niederwerth ihre Spiele gewannen.