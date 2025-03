Alle Mannschaften im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 haben am 19. Spieltag gewonnen. Alle – bis auf Schlusslicht SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen. Die Nörtershausener verloren beim direkten Konkurrenten VfR Koblenz auf der Karthause mit 0:2 (0:1).

Nörtershausen ist jetzt abgeschlagen Letzter mit elf Punkten. Der Vorletzte Rheindörfer Urmitz (gewann 3:2 bei Metternich II) hat nun fünf Punkte, der Drittletzte Niederwerth (siegte 2:0 in Vallendar) sechs Punkte, der Viertletzte VfR Koblenz nach dem Sieg gegen die SGN sieben Zähler und der Fünftletzte Moseltal Lay (3:1-Gewinner in Osterspai) neun Punkte mehr als Nörtershausen. Drei Mannschaften müssen in die B-Klasse absteigen, nur noch sieben Spieltage stehen an. Für den VfR Koblenz markierten Jan Pleyer (45.) und Luca Hauser (61.) die Tore, bei Nörtershausen flog Lars Wäger (68.) mit Gelb-Rot vom Platz. Für die SGN war es ein absolut gebrauchter Spieltag, der Abstieg in die B-Klasse rückt näher.