Der 1. Juli ist da, die neue Saison 2025/26 im Fußballverband Rheinland (FVR) und damit auch im Kreis Hunsrück/Mosel hat begonnen. Nur noch 68 Männer-Mannschaften nehmen in der Region Rhein-Hunsrück-Mosel-Eifel von der Oberliga bis runter in die C-Klasse teil – so wenige wie noch nie.

Wie die Staffeleinteilung im Rheinland aussieht, das entscheidet nach dem Ende der Mannschaftsmeldungen am 30. Juni in diesen Tagen eine Computersoftware. Seit 2023 sind die Kreisgrenzen obsolet, der kreisübergreifende Spielbetrieb hat Einzug gehalten, die Spielklassen werden von der Software nach dem Parameter Fahrtstrecke „ökonomisch“ eingeteilt. Die eine oder andere unliebsame Überraschung wird es bei der Veröffentlichung am Samstag dennoch geben. In den ersten beiden Jahren im kreisübergreifenden Spielbetrieb musste vor allem Eifel-Klub SG Hambuch unverhältnismäßig weite Fahrten für die B-Klasse (im ersten Jahr zehnmal in den Hunsrück, im zweiten Jahr achtmal in den Kreis Neuwied) auf sich nehmen.

Kreis Hunsrück/Mosel: Mannschaftsrückgang von 32 Prozent in 14 Jahren

720 Mannschaften (inklusive der Reserveklasse, die es noch in der Region Trier gibt) nehmen in der Saison 2025/26 am Spielbetrieb bei den Männern im Rheinland teil. Das sind acht Teams weniger als im Vorjahr. Der Kreis Rhein/Lahn stellt mit 44 Mannschaften von den neun Kreisen die wenigsten Vertreter, der Kreis Mosel mit 63 Teams (eine Mannschaft weniger als 2024/25) die zweitwenigsten, der Kreis Hunsrück/Mosel mit wie gesagt 68 Teams die drittwenigsten Mannschaften.

70 Mannschaften waren es im Kreis Hunsrück/Mosel im Vorjahr, nun sind es zwei weniger geworden. 68 Mannschaften – so wenige gab es im Kreis Hunsrück/Mosel noch nie seit der FVR-Verwaltungsreform im 1970. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 waren es noch 106 Teams im Kreis Hunsrück/Mosel, im Jahr 2011 noch 100 Mannschaften – und jetzt sind es nur noch 68 Teams. Das ist ein Rückgang der Mannschaftsmeldungen von 32 Prozent binnen 14 Jahren im Kreis Hunsrück/Mosel. „Wir haben so wenige Mannschaften wie noch nie – gut, dass vor zwei Jahren der kreisübergreifende Spielbetrieb eingeführt wurde“, sagt auch der Hunsrück/Mosel-Spielleiter Michael Melzer.

„Der Trend geht zur C-Klasse.“

Michael Melzer, Spielleiter Hunsrück/Mosel

Zu den sechs überkreislichen Klubs (Oberligist FC Emmelshausen-Karbach, die Rheinlandligisten SV Laubach und TuS Kirchberg sowie die Bezirksligisten SG Mörschbach, SG Oberwesel und FC Emmelshausen-Karbach II) gesellen sich aus dem Hunsrück/Mosel-Beritt Stand jetzt 14 A-Klässler, 20 B-Klässler und 28 C-Klässler. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: die SG Niederburg II hat abgemeldet, die SG Unzenberg ist nun Teil der SG Ober Kostenz und die SG Düngenheim Teil der SG Brohlbachtal Hambuch. Neu und zurück im Spielbetrieb ist Türkgücü Simmern.

Stand jetzt sind es 20 Kreis-Teams in der B-Klasse, es könnte einen 21. geben. Der VfR Bad Salzig wurde Dritter in der C Staffel 9. Aufgrund der vielen frei gewordenen Plätze in der B-Klasse durch Rückzüge oder SG-Bildungen kommt der Verband wohl nicht auf die gewünschte Sollstärke von 210 Mannschaften (15 B-Klassen á 14 Teams). Die besten Absteiger (die Tabellenvorletzten der B-Klassen) durften alle drinbleiben, das Angebot nahm aber kaum einer wahr – auch nicht aus dem Kreis der TuS Kirchberg III und die SG Soonwald/Simmern. Sie spielen wie viele andere Teams lieber im nächsten Jahr in der C-Klasse. „Der Trend geht zur C-Klasse“, hat auch Michael Melzer erkannt. Auch der TuS Ellern hat auf die Aufstiegsmöglichkeit in die B-Klasse verzichtet, der TuS Rheinböllen II hat wie berichtet freiwillig von der B- in die C-Klasse zurückgezogen.

Die erste Runde im Kreispokal 1 und 2 wird am Samstag ausgelost

Der VfR Bad Salzig würde gerne B-Klasse spielen. „Wenn wir die Möglichkeit bekämen, würden wir das annehmen und unser Aufstiegsrecht als Drittplatzierter der C-Klasse wahrnehmen“, sagt der VfR-Chef Markus Zorn. Ob die punktbesten Dritten der C-Klasse auch „hoch dürfen“, soll bis Freitag geklärt werden. Am Freitag trifft sich der Spielausschuss des FVR mit allen neun Kreissachbearbeitern und spricht über das, was der Computer „ausgespuckt“ hat. Am Samstag wird dann die Spielklassenzusammensetzung veröffentlicht.

Für den Kreis Hunsrück/Mosel will Spielleiter Melzer in der kommenden Woche (9. Juli) die Spielpläne veröffentlichen, der erste Spieltag ist für den 10. August terminiert. Die erste Runde im Kreispokal 1 (für A- und B-Klässer) und Kreispokal 2 (für C-Klässler) lost Melzer zusammen mit C-Klasse-Spielleiter Hans-Jürgen Diel am Samstag in Zilshausen aus. Die erste Runde ist für den 3. August terminiert. Die Spielplanbesprechung Hunsrück/Mosel findet am 18. Juli in Zilshausen statt.