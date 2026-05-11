Fußball-Kreisliga A4 Noah Schneider setzt Ball im Fallen in den Winkel Stefan Nink 11.05.2026, 10:54 Uhr

i Intensive Zweikämpfe prägten das brisante Derby am Rheinufer. Hier sieht sich Rheinhöhens Leon Hamm mit Martin Hewel (links) und Martin Schwarz (rechts) gleich zwei Osterspaiern gegenüber. Andreas Hergenhahn

Hut ab: Der Abstieg ist zwar längst besiegelt, doch die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen lässt sich in der Fußball-Kreisliga A4 nicht hängen und feierte mit 2:1 im Derby gegen die noch gefährdete SG Rheinhöhen den vierten Dreier des Frühjahres.

Während das Spitzenduo in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A im nacheinander patzte, gab sich die SG BoReiBo beim Gastspiel beim formstarken Tabellenfünften FC Horchheim keine Blöße. Der künftige B-Ligist FSV Osterspai versalzte der SG Rheinhöhen im Derby die Suppe und verhinderte zudem den vorzeitigen Klassenverbleib der Mosel-Elf.







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