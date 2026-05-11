Fußball-Kreisliga A4
Noah Schneider setzt Ball im Fallen in den Winkel
Intensive Zweikämpfe prägten das brisante Derby am Rheinufer. Hier sieht sich Rheinhöhens Leon Hamm mit Martin Hewel (links) und
Intensive Zweikämpfe prägten das brisante Derby am Rheinufer. Hier sieht sich Rheinhöhens Leon Hamm mit Martin Hewel (links) und Martin Schwarz (rechts) gleich zwei Osterspaiern gegenüber.
Andreas Hergenhahn

Hut ab: Der Abstieg ist zwar längst besiegelt, doch die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen lässt sich in der Fußball-Kreisliga A4 nicht hängen und feierte mit 2:1 im Derby gegen die noch gefährdete SG Rheinhöhen den vierten Dreier des Frühjahres.

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Während das Spitzenduo in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A im nacheinander patzte, gab sich die SG BoReiBo beim Gastspiel beim formstarken Tabellenfünften FC Horchheim keine Blöße. Der künftige B-Ligist FSV Osterspai versalzte der SG Rheinhöhen im Derby die Suppe und verhinderte zudem den vorzeitigen Klassenverbleib der Mosel-Elf.

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