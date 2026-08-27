Sinzig und Oberwinter im Derby Niederzissen möchte in Heimspiel-Premiere erste Punkte Daniel Fischer 27.08.2026, 12:48 Uhr

i Milot Istogu (vorn in Blau) und der SC Bad Bodendorf sind nach dem 2:2 gegen Heimersheim am Freitag erneut zu Hause gefordert. Gegner ist die SG Ettringen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Am vierten Spieltag der Kreisliga A 5 gastiert der DJK Plaidt nach zuletzt hoher Niederlage in Heimersheim. Die Grafschafter SG empfängt die Tabellenführer Ahrtal und Sinzig ist personell gestärkt für das Derby gegen Oberwinter.

Am Wochenende steht in der Fußball-Kreisliga A 5 der vierte Spieltag auf dem Programm. Spitzenreiter SG Ahrtal reist zum Aufsteiger-Duell in die Grafschaft, während sich die SG Inter Sinzig/Bad Breisig und der TuS Oberwinter im Derby begegnen. Den Auftakt machen gleich drei Freitagsspiele.







Artikel teilen

Artikel teilen