Sinzig und Oberwinter im Derby
Niederzissen möchte in Heimspiel-Premiere erste Punkte
Milot Istogu (vorn in Blau) und der SC Bad Bodendorf sind nach dem 2:2 gegen Heimersheim am Freitag erneut zu Hause gefordert. G
Milot Istogu (vorn in Blau) und der SC Bad Bodendorf sind nach dem 2:2 gegen Heimersheim am Freitag erneut zu Hause gefordert. Gegner ist die SG Ettringen.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Am vierten Spieltag der Kreisliga A 5 gastiert der DJK Plaidt nach zuletzt hoher Niederlage in Heimersheim. Die Grafschafter SG empfängt die Tabellenführer Ahrtal und Sinzig ist personell gestärkt für das Derby gegen Oberwinter.

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Am Wochenende steht in der Fußball-Kreisliga A 5 der vierte Spieltag auf dem Programm. Spitzenreiter SG Ahrtal reist zum Aufsteiger-Duell in die Grafschaft, während sich die SG Inter Sinzig/Bad Breisig und der TuS Oberwinter im Derby begegnen. Den Auftakt machen gleich drei Freitagsspiele.
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