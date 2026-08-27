Am vierten Spieltag der Kreisliga A 5 gastiert der DJK Plaidt nach zuletzt hoher Niederlage in Heimersheim. Die Grafschafter SG empfängt die Tabellenführer Ahrtal und Sinzig ist personell gestärkt für das Derby gegen Oberwinter.
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Am Wochenende steht in der Fußball-Kreisliga A 5 der vierte Spieltag auf dem Programm. Spitzenreiter SG Ahrtal reist zum Aufsteiger-Duell in die Grafschaft, während sich die SG Inter Sinzig/Bad Breisig und der TuS Oberwinter im Derby begegnen. Den Auftakt machen gleich drei Freitagsspiele.