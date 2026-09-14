In der Fußball-Kreisliga A 4 haben sich der SV Niederwerth und die SG Löf ein spannendes Duell geliefert, während der VfR Koblenz 0:3 gegen Bendorf unterlag. Die Metternich-Reserve und der FC Urbar trennten sich mit 1:1.
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Aufgrund von mehreren Spielverlegungen wurden in der Fußball-Kreisliga A 4 am Wochenende lediglich vier Partien ausgetragen. Diese hatten es aber durchaus in sich. Tabellenführer TuS Niederberg fuhr den nächsten Kantersieg gegen den FV Engers II ein und baute die Tabellenführung aus.