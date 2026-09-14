TuS Niederberg gewinnt 6:1 Niederwerth holt kurz vor Schluss zweimal den Ausgleich Daniel Fischer 14.09.2026, 12:00 Uhr

i Kai-Niklas Matthes (in Weiß) konnte mit seinem FC Germania Metternich II durch einen Elfmeter noch einen Zähler gegen den FC Urbar (in Rot, Muhammed Puthiyottil) mitnehmen. Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga A 4 haben sich der SV Niederwerth und die SG Löf ein spannendes Duell geliefert, während der VfR Koblenz 0:3 gegen Bendorf unterlag. Die Metternich-Reserve und der FC Urbar trennten sich mit 1:1.

Aufgrund von mehreren Spielverlegungen wurden in der Fußball-Kreisliga A 4 am Wochenende lediglich vier Partien ausgetragen. Diese hatten es aber durchaus in sich. Tabellenführer TuS Niederberg fuhr den nächsten Kantersieg gegen den FV Engers II ein und baute die Tabellenführung aus.







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