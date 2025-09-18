In Rennerod empfängt der Zweite den Primus. In diese Gefilde wollen auch die Adler zurück, die die letzten neun Saisons nie schlechter als auf Platz sechs beendeten. In Niederfischbach bleiben sie ob der „unglücklichen Niederlagen“ aber noch ruhig.
Lesezeit 6 Minuten
Das Topspiel in der Fußball-Kreisliga A1 steigt am Sonntag im Renneroder Steinsbergstadion, wo der Zweite den verlustpunktfreien Spitzenreiter aus Weitefeld und Umgebung empfängt. Der siebte Spieltag startet allerdings schon am Freitagabend mit drei Begegnungen, die zeitgleich um 19.