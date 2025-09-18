A1-Topspiel steigt in Rennerod Niederfischbach will sich wieder nach oben pirschen Marco Rosbach

René Weiss 18.09.2025, 11:14 Uhr

i Das Ziel im Blick: Während die SG Rennerod (Tom Johann Grahl im roten Trikot) im direkten Duell mit dem verlustpunktfreien Spitzenreiter aus Weitefeld zumindest den Abstand nicht größer lassen werden will, wollen sich die Niederfischbacher um Daniel Krämer und Justus Lorenz Buchen (weiße Trikots von links) mit einem Sieg in Mittelhof wieder nach oben pirschen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

In Rennerod empfängt der Zweite den Primus. In diese Gefilde wollen auch die Adler zurück, die die letzten neun Saisons nie schlechter als auf Platz sechs beendeten. In Niederfischbach bleiben sie ob der „unglücklichen Niederlagen“ aber noch ruhig.

Das Topspiel in der Fußball-Kreisliga A1 steigt am Sonntag im Renneroder Steinsbergstadion, wo der Zweite den verlustpunktfreien Spitzenreiter aus Weitefeld und Umgebung empfängt. Der siebte Spieltag startet allerdings schon am Freitagabend mit drei Begegnungen, die zeitgleich um 19.







Artikel teilen

Artikel teilen