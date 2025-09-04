Der fünfte Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 hat es in sich. Im Duell der Bezirksliga-Absteiger empfängt die noch punktlose SG Altenkirchen die zuletzt stark aufspielenden Alpenroder, Hamm empfängt Atzelgift, und die Teams aus Weitefeld und Rennerod, welche noch ohne Punktverlust sind, haben Heimspiele.

Sportfreunde Schönstein – SV Adler Niederfischbach (Freitag, 19.30 Uhr). Wegen des Schönsteiner Feuerwehrfestes empfangen die Sportfreunde den SV Niederfischbach bereits am Freitagabend zur Auftaktpartie des Spieltags. Die Gastgeber haben gegen die SG Atzelgift/Nister schon zum dritten Mal in dieser Saison Unentschieden gespielt, auf ihren ersten Sieg warten sie aber noch. Spielertrainer Marcus Meyer hielt mehr für möglich: „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen und in der zweiten Halbzeit die Chancen zu schlecht herausgespielt. Daran müssen wir arbeiten.“ Personell sieht es gut aus bei den Gastgebern, die „ein schweres Spiel“ erwarten und zu Hause punkten wollen. Und das am besten erstmals in dieser Saison dreifach. Dass der SV Niederfischbach nach vier Partien nur vier Punkte gesammelt hat, überrascht. „Eine Führung wurde uns ein Mal gut tun und der Mannschaft hoffentlich Rückenwind geben“, sagt Trainer Tobias Hirth. Der Schönsteiner Hartplatz sollte die „Adler“ nicht abschrecken, denn am 1. Spieltag haben sie bereits auf der Niederdreisbacher Asche gewonnen. „Wir müssen uns für den Aufwand einfach auch einmal belohnen“, so Hirth.

SG Altenkirchen/Neitersen – SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau (Sonntag, 15 Uhr). Sieglos gegen Ungeschlagen heißt es im Vergleich der beiden Bezirksliga-Absteiger. Alpenrod zeigte zuletzt mit 15 Toren in 3 Partien (inklusive Kreispokal) starke Angriffsleistungen und wird die Kombinierten aus der Kreisstadt und dem Wiedbachtal ordentlich herausfordern. In Niederdreisbach stand zum dritten Mal im vierten Saisonspiel vorn die Null. Das muss sich ändern, um nicht den Anschluss zu verlieren und Gefahr zu laufen, ein weiteres Jahr mit der Abstiegsangst im Nacken leben zu müssen. „Wir dürfen uns Sonntag nicht von der Tabelle täuschen lassen“, warnt Alpenrods Trainer Björn Hellinghausen. „In Altenkirchen zu punkten, ist immer schwer, und sie stehen aktuell fast schon mit dem Rücken zur Wand. Deshalb erwarte ich ein Spiel, in dem uns alles abverlangt wird.“ Mit Blick auf das eigene Team betont Hellinghausen aber, dass es sich „aktuell in einer guten Verfassung“ befinde und man personell wieder besser aufgestellt sei, „sodass wir etwas Zählbares mitnehmen können“.

i Die SG Altenkirchen (in Rot) trifft auf die SG Alpenrod (in Grau). Dieses Mal allerdings auf dem Altenkirchener Kunstrasenplatz. Thomas Jäger

SG Mittelhof-Niederhövels – SSV Weyerbusch (Sonntag, 15 Uhr). Fußballerisch befindet sich der SSV Weyerbusch auf dem richtigen Weg, beim Toreschießen tut sich der Aufsteiger aber noch schwer. „Wir hätten in den letzten Spielen deutlich häufiger treffen müssen“, blickt Trainer Stefan Bischoff zurück, der seinem Team ein intensives Konditionsprogramm auferlegt. Mit in Fußballerkreisen nicht unbedingt innig geliebten Bergläufen will er die Fitness der Spieler voranbringen. Schwierigkeiten hat der SSV beim Verteidigen von Standardsituationen. Das gefällt Bischoff, der Abwehr einen größeren Stellenwert einräumt als Angriff, nicht. „Aber so lange wir mindestens ein Tor mehr erzielen als der Gegner, ist alles in Ordnung“, relativiert er. Gegen Mittelhof erwartet Bischoff eine unangenehme Aufgabe. „Wenn die einen guten Tag haben, können sie zu Hause jede Mannschaft in unserer Klasse weghauen.“

SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken – VfB Niederdreisbach (Sonntag, 15 Uhr). Dieses Derby verspricht einiges: besondere Motivation auf beiden Seiten, eine gute Kulisse und vor allem zwei formstarke Mannschaften. Auf Weitefelder Seite ist die Brust durch die weiße Weste breit (Trainer Stefan Häßler: „Wir haben gesehen, wie gut Moral und Qualität in unserem Kader sind, als wir gegen Wallmenroth einen 0:2-Rückstand gedreht haben“), Niederdreisbach feierte zuletzt zwei Siege gegen die Bezirksliga-Absteiger Wallmenroth und Altenkirchen. „Wenn man dann sieht, wie schwer wir uns gegen Wallmenroth getan haben, dann ist klar, dass es am Sonntag eine harte Nuss wird“, so Häßler. VfB-Trainer Heiko Schnell hat personell nicht das beste Aufgebot zur Verfügung. Unabhängig davon ist Weitefeld für ihn der Favorit. „Sie haben in der vergangenen Saison oben um den Aufstieg mitgespielt und wir gegen den Abstieg gekämpft“, erinnert er. „Mir ist es wichtig, dass wir uns an unseren Plan halten und strukturiert spielen. Dann schauen wir, was herauskommt.“

SG Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain – SG Wallmenroth/Scheuerfeld (Sonntag, 15 Uhr). Die Aufgaben werden nicht einfacher für die SG Wallmenroth. Nach dem Heimspiel gegen Weitefeld geht’s zum ebenfalls noch ungeschlagenen Top-Team nach Rennerod. „Ich bin positiv gestimmt, dass wir uns in Rennerod einmal für die Arbeit belohnen“, glaubt Gästetrainer Florian Kempf. Gegen Weitefeld war er 60 Minuten lang super zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft („Wir haben alles richtig gemacht“), doch danach ging die Führung flöten. Ein lockeres Training am Dienstag sollte dazu beitragen, dass die Köpfe frei werden, ehe die Intensität am Donnerstag wieder hochgefahren wurde. Ein paar Spieler sind bei Wallmenroth angeschlagen, Marco Schlosser könnte hingegen wieder zur Verfügung stehen. „Mit Wallmenroth kommt ein Bezirksliga-Absteiger zu uns, der für zu den drei besten Mannschaften in der Liga zählt“, betont Rennerods Trainer Sebastian Boddenberg. „Wir wollen zu Hause weiterhin dreifach punkten und uns oben festsetzen. Wir wissen allerdings, dass wir uns im Vergleich zu letzter Woche deutlich steigern müssen“, erklärt er.

i Die Offensive der SG Rennerod (in Rot) läuft seit Saisonbeginn auf Hochtouren. Gegen Wallmenroth kann dies aus Renneroder Sicht gerne so bleiben. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

VfB Wissen II – SG Gebhardshainer Land Steineroth (Sonntag, 15 Uhr). Das Spiel gegen die SG Weitefeld klammert Heiko Schnabel aus, ansonsten sah der Trainer der SG Gebhardshainer Land in jeder Begegnung, dass seine Mannschaft als Aufsteiger in der A-Klasse mithalten kann. „Ich finde, wir wurden bislang unter Wert geschlagen. Was besser werden muss, ist die Chancenverwertung. Hier machen wir aus unseren Möglichkeiten noch viel zu wenig“, so der Gästetrainer, der mit einigen Rückkehrern rechnet und genau weiß, dass es in Wissen immer hart ist, zu bestehen. Die Rheinlandliga-Reserve hat durch den Sieg gegen Niederfischbach weiter Fahrt aufgenommen. „Jetzt wollen wir unsere kleine Serie weiter ausbauen und den nächsten Sieg einfahren. Personell sieht es gut aus, wir sind ordentlich aufgestellt. Ich erwarte am Wochenende ein intensives Spiel und denke, die Gebhardshainer werden motiviert sein. Deshalb müssen wir von Beginn an voll konzentriert auftreten und mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen“, so VfB-Trainer Emre Bayram.

SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt – SG Atzelgift/Nister (Sonntag, 15 Uhr). Hans-Josef Held, der Trainer der Gastgeber, macht die Qualität des Gegners nicht an dessen Zahlen in der Tabelle fest. „Man muss mit einbeziehen, wie schwierig das Auftaktprogramm war. Sie haben schon gegen Wissen II, Rennerod und Weitefeld gespielt. Deshalb sind 1:11 Tore und ein Punkt nicht überzubewerten. Wir erwarten eine starke Mannschaft.“ In den eigenen Reihen bezeichnet Held die Kadersituation als katastrophal. Gegen Weyerbusch standen am Ende sieben Spieler aus der zweiten Mannschaft auf dem Platz und zwei, die zuvor noch gar nicht für die SG zum Einsatz gekommen waren. Besonders prekär ist die Lage im Tor: Dennis Rötzel aus der 2. Mannschaft wird wohl wieder zum Einsatz kommen, nachdem sich Stephan Orthmann verletzt hat. Die etatmäßige Nummer zwei Niklas Quarz befindet sich derweil auf Bali im Urlaub. „Wir werden versuchen, aus dieser schwierigen Situation das Beste zu machen“, so Held. „Der erste Schritt ist gemacht. Wir haben das erste Tor geschossen und den ersten Sieg eingefahren“, freute sich Atzelgifts Trainer Jörg Mockenhaupt über das 1:1-Unentschieden gegen Schönstein. „Die erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen, die zweite war dann nicht mehr so gut. Wichtig für die Moral war aber unser später Ausgleichstreffer. Man merkt, dass wir immer mehr ankommen in der A-Klasse. Gegen Bruchertseifen erwartet uns ein schweres Spiel, in dem wir körperlich voll da sein müssen“, betont er.