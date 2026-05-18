Die Sportfreunde Schönstein und die SG Atzelgift/Nister zeigten sich trotz des feststehenden Abstiegs in Torlaune. Der Meister aus Weitefeld schaltet keinen Gang zurück, in Mittelhof gab es ein Remis und zwei Platzverweise.
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Die SG Hammer Land/Bruchertseifen eröffnete den 25. Spieltag in der Kreisliga A1 bereits am Mittwochabend mit dem Heimsieg gegen den VfB Wissen II. Damit konnten alle drei bereits feststehenden Absteiger drei Punkte einfahren.SG Atzelgift/Nister – SG Wallmenroth/Scheuerfeld 7:4 (3:3).