Weyerbusch holt wichtigen Sieg Niederfischbach dreht 0:3-Rückstand gegen Herschbach Désirée Rumpel 08.11.2026, 20:11 Uhr

i Der SV Adler Niederfischbach (in Weiß) drehte gegen die SG Herschbach-Schenkelberg (in Rot) einen 0:3-Rückstand zu einem Remis. Manfred Böhmer

Weyerbusch sichert sich in der Kreisliga A1 wichtige Punkte, während Neitersen die Spitze verteidigt. Niederfischbach überrascht mit beeindruckendem Comeback. In Westerburg ist von dem „schlechtesten A-Klassen-Spiel der letzten Jahre“ die Rede.

Die drei Spitzenteams gewannen ihre Partien zum Auftakt der Rückrunde. Kommende Woche, gleichzeitig schon der letzte Spieltag vor der Winterpause, treffen zwei dieser drei Teams im Spitzenspiel zwischen der SG Neitersen und der SG Alpenrod aufeinander.







Artikel teilen

Artikel teilen