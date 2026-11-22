Kopfball in der Nachspielzeit Niederdreisbachs Keeper Platte trifft zum Unentschieden Jona Heck 22.11.2026, 19:22 Uhr

i Purer Kampf und ein hitziges Spiel bei eisigen Temperaturen. Der VfB Niederdreisbach (in Grün) und die SG Herschbach-Schenkelberg (in Rot) trennten sich Remis. Manfred Böhmer/balu

Spannendes Nachholspiel in der Kreisliga A1: Niederdreisbachs Keeper Niklas Platte erzielt in letzter Minute den Ausgleich gegen Herschbach-Schenkelberg. Drei Platzverweise gab es in der hitzigen Begegnung.

﻿Im Nachholspiel und dem gleichzeitig letzten Spiel vor der Winterpause in der Kreisliga A1 zwischen dem VfB Niederdreisbach und der SG Herschbach-Schenkelberg ging es bei eisigen Temperaturen auf dem Niederdreisbach hitzig zu. Beide Teams trennten sich nach 99 Minuten (inklusive Nachspielzeit) mit 1:1 (0:0), insgesamt gab ey drei Platzverweise, zwei davon erst nach Abpfiff.







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