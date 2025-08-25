Die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut ist mit der maximalen Punkteausbeute und einem Torverhältnis von 17:0 nach drei Spieltagen Tabellenführer. Auch die Weitefelder konnten alle drei Spiele bisher gewinnen.

Die SG Rennerod (5:0 gegen Niederfischbach) und die SG Weitefeld (5:2 gegen Gebhardshain) zieren nach drei Spieltagen verlustpunktfrei die Tabellenspitze. Absteiger SG Altenkirchen (2:4 gegen Mittelhof) und der Aufsteiger SG Atzelgift/Nister (0:2 in Wissen) hingegen haben noch immer keinen Punkt auf der Habenseite.

SG Altenkirchen/Neitersen – SG Mittelhof/Niederhövels 2:4 (1:3). Ezan Merovci brachte die Hausherren in Führung (10.). Danach kam ein großer Bruch ins Spiel des Absteigers, und die Gäste konnten bis zur Pause nach Belieben schalten und walten. Mit den Toren von Maurice Michel (23., 38.) und Nicolae Graur (45.) waren die Altenkirchener noch gut bedient. Durch gute Wechsel aufseiten der Heimelf in der Halbzeitpause entwickelte sich im zweiten Durchgang eine ausgeglichene Partie. Der eingewechselte Luca Breitenbach konnte sogar noch einmal verkürzen (82.). Erneut Michel machte dann aber in der Nachspielzeit bei einem Konter den Sack zu (90.).

VfB Niederdreisbach – SG Wallmenroth/Scheuerfeld 2:1 (0:0). Der Gast hatte mehr Ballbesitz und auch mehr vom Spiel, konnte die Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen, sodass es mit 0:0 in die Halbzeitpause ging. Direkt nach dem Wechsel brachte Marlon Peter Cepelack (46.) den VfB überraschend in Führung. Gästespieler Hussein Jouni sorgte dann Mitte der zweiten Halbzeit für den Ausgleich (64.). Erneut traf Cepelack (79.) für den VfB und sorgte somit für den viel umjubelten Siegtreffer und den ersten Pflichtspielsieg der Niederdreisbacher in der neuen Saison. Trainer Heiko Schnell fiel ein Stein vom Herzen: „ Wir haben es heute erzwungen und endlich mal den Fußballgott auf unserer Seite gehabt. Ich freue mich für die Mannschaft.“

SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth – SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg 5:2 (1:1). Severin Schlosser eröffnete den Torreigen zum 1:0 für die Hausherren (23.). Robin Kastl (45.) konnte für den Aufsteiger noch vor der Pause ausgleichen. Mit den Treffern zum 2:1 und 3:1 (48., 57.) machte Schlosser dann den Dreierpack perfekt. Dem nicht genug, erhöhten Sven Henrichs (75.) und Benno Seibert (82.) noch auf 5:1 für die Weitefelder. Beim Zwischenstand von 4:1 verschoss Tim Lennart Schneider noch einen Foulelfmeter. Für Ergebniskosmetik sorgte schließlich Michael Becher (87.) mit dem 2:5 aus Sicht der Gebhardshainer.

i Nicht zu halten: Niklas Hölper (rechts, hier im Zweikampf mit Niederfischbachs Kevin Hering) traf beim Renneroder 5:0-Triumph gleich drei Mal. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut – SV Adler Niederfischbach 5:0 (2:0). Der Tabellenführer aus Rennerod nahm von Anfang an das Heft des Handelns in die Hand und bestimmte das Spielgeschehen. Die logische Folge bis zur Pause waren die Treffer von Niklas Hölper (29., 40.). Nach der Pause hatten die Adler eine gute Phase und hätten in dieser durchaus für den Anschlusstreffer sorgen können. Das Tor zum 3:0 durch Nick Löwen (74.) brach dann aber die Gegenwehr der Gäste. Zudem musste Gästespieler Kevin Hering wegen wiederholten Foulspiels vorzeitig den Platz verlassen (79.). Erneut Hölper (80.) und der eingewechselte Enis Morina (90.) schraubten das Ergebnis am Ende dann noch in die Höhe.

VfB Wissen II – SG Atzelgift/Nister 2:0 (1:0). Vor der Pause erzielte Max Ebach (36.) das verdiente 1:0 für die Hausherren. Der Aufsteiger aus Atzelgift und Nister agierte im Spiel nach vorne einfach zu harmlos und konnte nur wenig Akzente setzen. Der eingewechselte Neuzugang Ridvan Cerci (80.) markierte in Halbzeit zwei den Treffer zum am Ende verdienten 2:0 für den VfB, der damit den ersten Dreier der Saison landete. Trainer Emre Bayram war voll des Lobes: „Wir waren sehr präsent und haben uns endlich belohnt.“

Sportfreunde Schönstein – SSV Weyerbusch 2:3 (1:1). Der Aufsteiger aus Weyerbusch startete sehr dominant, und die Sportfreunde konnten sich bei ihrem Keeper Niklas Winter bedanken, dass es bis kurz vor der Halbzeit nur 1:0 für die Gäste durch einen Treffer von Marco Simonis (12.) stand. Für den schmeichelhaften Ausgleich sorgte dann Sebastian Simon durch einen verwandelten Foulelfmeter unmittelbar vor dem Pausenpfiff (45.). Der SSV münzte seine Überlegenheit dann in Durchgang zwei durch einen Doppelschlag von Jan Streginski (68.) und Jan Reinhardt (70.) auch in Tore um. Erneut Simon (74.) konnte nur noch für den Anschlusstreffer sorgen.

SG Hammer Land Bruchertseifen Eichelhardt – SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau 1:4 (0:3). Einen kapitalen Abstimmungsfehler zwischen Torhüter und Abwehrspieler nutzte Spielertrainer Björn Hellinghausen (15.) für die Führung der Gäste. Diese wurde bis zur Pause noch durch Tore von Adil Damon Aydin (38.) und Jannik Schumann (45.) auf 3:0 ausgebaut. Simon Langemann sorgte mit seinem Treffer zum 1:3 (73.) noch einmal für Hoffnung bei den Hausherren, aber den Schlusspunkt setzten wiederum die Gäste durch ein Tor von Kevin Falk (90.).