Eine gute Nachricht bekam Niederdreisbachs Trainer Dennis Reder am Freitagmorgen beim Einkaufen übermittelt. Ansonsten sieht die Fußball-Welt beim VfB nicht ganz so rosig aus. Der Abstieg soll unbedingt vermieden werden.

Am Freitagvormittag trafen sich Dennis Reder und Steffen Dörner zufällig beim Einkauf. „Bitte stellt am Wochenende aber keine Spieler aus der Rheinlandliga für die Zweite ab“, hatte der Niederdreisbacher Trainer Reder eine für ihn unschöne Befürchtung. Westerburgs Rheinlandliga-Co-Trainer Dörner beruhigte: „Nein, wir haben selbst genügend Ausfälle.“ Verstärkung „von oben“ beim Gegner kann der VfB Niederdreisbach am Sonntag ab 15 Uhr im Heimspiel der Fußball-Kreisliga A1 nicht gebrauchen. Reder hofft, dass jede zusätzliche Erschwernis seinem abstiegsbedrohten Team erspart bleibt. Hindernisse muss der Tabellenzehnte in dieser schwierigen Saison schon genügend nehmen.

Das mit 2:4 verlorene Auswärtsspiel gegen die SG Neunkirchen vor einer Woche spiegelt die ganze Situation des VfB wider. Erstens: Kurz vor Spielbeginn verletzte sich Christian Platte beim Warmmachen, Trainer Reder musste seine Aufstellung kurzfristig umbauen. Zweitens: Der Versuch, ein frühes Gegentor zu verhindern und Sicherheit zu finden, ging nicht auf. „Unser dritter Pass im Spiel führte zu einem Eckstoß für den Gegner und zum Rückstand“, schildert Reder. Drittens: Unmittelbar vor dem Pausenpfiff kassierte der Gast Gegentor Nummer zwei. „Dass es nach so einer Halbzeit in den Köpfen der Spieler rattert, ist normal“, so Reder weiter.

Abstiegsgespenst kreist über dem Koppelberg

Und damit noch nicht genug: Niederdreisbach hatte gerade den Ausgleich zum 2:2 erzielt, da kassierte man postwendend wieder den Rückstand. „Wir brauchen in dieser Situation keine spielerischen Dinge, sondern die einfachen Sachen und Effektivität“, erklärt der Übungsleiter, auf welche Elemente er im Abstiegskampf setzt.

17 Punkte nach 17 Spieltagen, so schlecht war die Ausbeute zu diesem Saisonzeitpunkt zuletzt in der Saison 2017/18. Das Spieljahr, in dem Reder die Mannschaft übernahm, sie vor dem Abstieg bewahrte und in den Jahren danach in die Spitzengruppe des Kreisoberhauses führte.

Dass ausgerechnet in seiner letzten Spielzeit auf der Niederdreisbacher Bank und dem Jahr des 50-jährigen Vereinsbestehens das Abstiegsgespenst über dem Koppelberg kreist, haben sich alle anders vorgestellt. „Die Schlinge wird enger“, sagt Reder vor dem Heimspiel gegen die Westerburger Reserve, die sich in den vergangenen Jahren deutlich gemausert hat und in dieser Spielzeit die zweitwenigsten Gegentore der Liga kassiert hat. „Eine schwer zu bespielende Mannschaft“, weiß der Niederdreisbacher Coach, der am Sonntag auch auf Mittel in der Offensive hofft, die dem Gast wehtun können. „Da fehlt es uns momentan.“

Christian Platte wird übrigens längere Zeit mit einem Muskelfaserriss fehlen. Genauso wie Sebastian Zimmermann und Niklas Bender, die an der gleichen Verletzung laborieren. Sie alle gingen beziehungsweise gehen derzeit beim Bergisch Gladbacher Mediziner Hans-Jürgen Ramacher ein und aus. „Diese Ausfälle sind schwer zu kompensieren, aber wir werden alles tun, um es zu schaffen“, verspricht Ramacher, der sein Team im Sommer als A-Ligist übergeben will.

Der Blick auf die anderen Plätze: SG Hammerland steht harte Phase bevor – Wissen II will sich im Topspiel steigern

DJK Friesenhagen – SV Niederfischbach (Sonntag, 15 Uhr). Anstatt die Spannung an der Tabellenspitze anzufachen und an die SG Herschbach/Girkenroth/Salz heranzurücken, erlebte der SV Niederfischbach genau das Gegenteil. Durch die Niederlage im Spitzenspiel sind die „Adler“ auf den fünften Rang zurückgefallen und haben jetzt schon neun Zähler Rückstand auf Herschbach. Die nächste Aufgabe bei Schlusslicht Friesenhagen muss der SVN für sich entscheiden. Im Hinspiel wurde es beim 7:1 für den Zweiten der Saison 2023/24 deutlich.

SG Herschbach/Girkenroth/Salz – SG Hammerland Bruchertseifen (Sonntag, 15 Uhr). Eine ganz harte Phase mit Spielen gegen den Tabellenführer sowie im Anschluss daran den SV Niederfischbach und dann den VfB Wissen II steht der SG Hammerland bevor. Der Tabellenneunte deutete beim 2:2 gegen die SG Guckheim/Kölbingen seine gute Verfassung an. Und auch die Statistik kann sich sehen lassen. Von den zurückliegenden sechs Vergleichen, ging kein einziger an Herschbach.

SG Guckheim/Kölbingen – VfB Wissen II (Sonntag, 15 Uhr). Auch wenn es zwei Wochen der kleinen Schritte waren, steht die SG Guckheim/Kölbingen nach den beiden Unentschieden gegen Herschbach und Hamm als Tabellenvierter weiterhin gut da. Vier Punkte mehr holte in diesem Zeitraum die Rheinlandliga-Reserve des VfB Wissen. „Der Sieg gegen Herdorf war am Ende glücklich. Wir wissen, dass wir uns gegen Guckheim steigern müssen. Vor allem haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht und uns insgesamt zu wenige Torchancen erarbeitet. Wir müssen konzentrierter auftreten, unnötige Ballverluste vermeiden und unser Offensivspiel konsequenter gestalten“, sagt Spielertrainer Emre Bayram.

SG Herdorf – SG Mittelhof-Niederhövels (Sonntag, 15 Uhr). Der SG Herdorf fehlen in vielen Spielen nur Kleinigkeiten. Am Sonntag war es gegen den VfB Wissen II ein Törchen. Bereits zum sechsten Mal in dieser Saison musste sich der Vorletzte mit einem Treffer Differenz geschlagen geben. „Im letzten Spiel haben wir vor allem gegen den Ball sehr diszipliniert und gut agiert. Am Wochenende wollen wir diese Stabilität beibehalten und dazu vorne konsequenter in der Chancenverwertung sein“, sagt Spielertrainer Tim Zimmermann, der mit der SG Mittelhof-Niederhövels einen starken Gegner erwartet. „Wir spielen jedoch zu Hause und schauen nur auf uns, mit dem Ziel unsere bestmögliche Leistung zu liefern.“

SG Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain – SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken (Sonntag, 15 Uhr). „Von Spiel zu Spiel schauen und dann abwarten, was noch möglich ist.“ Mit dieser Devise ging die SG Weitefeld ins Fußballjahr 2025. Nach zwei Spieltagen hat der Bezirksliga-Absteiger vom Rückstand auf Position zwei bereits zwei Zähler abgeschabt. So kann es weitergehen für die Mannen von Kevin Wiederstein. Diesen zweiten Platz hatte zum Ende der Winterpause Gegner Rennerod inne, der seitdem über ein 1:2 gegen den VfB Wissen und ein 1:2 gegen die SG Mittelhof-Niederhövels nicht hinauskam.