Erster Versuch fiel ins Wasser Niederdreisbach empfängt Herschbach zum Nachholspiel Moritz Hannappel 19.11.2026, 15:00 Uhr

i 13. September: Schon in der ersten Halbzeit war der Hartplatz am Niederdreisbacher Koppelberg und die Trikots der Spieler des VfB (in Grün) und der SG Herschbach (in Rot) vom Regenfall gezeichnet. In der Halbzeit entschied Schiedsrichter Yusuf Kece auf „Abbruch“. Manfred Böhmer/balu

Beim Blick aus dem Fenster sieht man vielerorts ganz viel Regen. Das weckt keine guten Erinnerungen bei den Kontrahenten, deren erstes Aufeinandertreffen im September wortwörtlich ins Wasser fiel. Am Sonntag soll es über die volle Distanz gehen.

Aus 45 mach 90 (und noch ein paar gequetschte Minuten Nachspielzeit), soll es für den VfB Niederdreisbach und die SG Herschbach-Schenkelberg am Sonntag heißen, wenn „Am Koppelberg“ um 13.30 Uhr das Nachholspiel der beiden Kontrahenten angepfiffen wird.







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