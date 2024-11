Nachdem bereits zwei Spiele in der Fußball-Kreisliga A Staffel 2 am Freitag über die Bühne gehen, finden am Sonntag fünf weitere Partien statt. Da will die SG Niederbreitbach im Abstiegskampf wichtige Punkte sammeln. Das ist eigentlich auch das Ansinnen des SC Bendorf-Sayn, der allerdings schon sechs Punkte Rückstand zum rettenden Ufer hat – und nun den SV Ataspor Unkel zu Gast hat.