Mit „Wied in Flammen“ steht für die SG die zweite Kirmes in Folge bevor. Die Feste missfallen Trainer Werner Mannebach, der mit seiner Elf den kompletten Fehlstart am 2. Spieltag verhindern will. In Ransbach treffen zwei Tormaschinen aufeinander.

Nach drei klaren Auftaktergebnissen (8:0, 7:2, 7:1) in der als ausgeglichen geltenden Fußball-Kreisliga A2 darf man gespannt sein, wie sich die Kräfteverhältnisse am zweiten Spieltag präsentieren.

SG DJK Neustadt-Fernthal – VfL Oberbieber (Fr., 19.30 Uhr in Fernthal). In Fernthal treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die am ersten Spieltag als einzige ohne eigenen Torerfolg blieben. Während die Gastgeber aus Neustadt und Fernthal in dieser Woche den Horror-Start (0:8 gegen Ellingen) aus den Kleidern schütteln mussten, hatte der Aufsteiger aus Oberbieber auch eine bittere Pille zu verarbeiten, fiel das 0:1 gegen Rheinbreitbach doch in der vierten Minute der Nachspielzeit.

SV Rheinbreitbach – SG Niederbreitbach/Waldbreitbach (Sa., 14 Uhr). Der Rheinbreitbacher Trainer Udo Hillebrand hatte den 1:0-Auftaktsieg in Oberbieber nicht eingeplant: „Wir sind happy über die ersten drei Punkt nach dem glücklichen Tor in letzter Minute. Ich erwarte am Samstag eine hoch motivierte Niederbreitbacher Mannschaft, die uns in den vergangenen Jahren immer wieder vor Probleme gestellt hat.“ Nach der Kirmes in Niederbreitbach steht nun in Waldbreitbach das Festwochenende „Wied in Flammen“ an, was dem Niederbreitbacher Coach Werner Mannebach missfällt: „Ich bin froh, wenn die beiden Kirmes-Wochenenden vorbei sind. Danach werden wir noch eine Woche Erholung brauchen, ehe wir wieder zur Tagesordnung übergehen können. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Deshalb darf sich im Wiedtal auch niemand wundern, dass wir traditionell einen Fehlstart hinlegen. Wir werden versuchen, vieles besser zu machen als beim 2:4 gegen Roßbach.“

SC Bendorf-Sayn – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth (So., 14.30 Uhr). Der Bendorfer Trainer Lars Johannsen nimmt sein Team nach dem 2:7 in Niederbieber in die Pflicht: „Nach dem doch ernüchterndem Saisonstart muss die Mannschaft im Heimspiel eine Reaktion zeigen, auch wenn es gegen den starken Gegner sehr schwer wird.“ Die Ellinger strotzen nach dem 8:0-Auftaktsieg gegen Neustadt nur so vor Selbstvertrauen und wollen in Sayn den 3:0-Erfolg aus der Vorsaison nur allzu gerne wiederholen.

FV Rheinbrohl – SSV Heimbach-Weis (So., 14.30 Uhr). „Mit dem SSV Heimbach-Weis treffen wir auf eine Mannschaft, die trotz der herben Auftaktniederlage nicht unterschätzt werden darf. Ich kenne kaum eine Mannschaft in der Klasse, die über ein besseres Umschaltspiel von defensiv nach offensiv verfügt. Wir müssen hoch konzentriert ins Spiel gehen und unsere individuellen Fehler und die ungewohnten Abstimmungsfehler aus dem Spiel gegen Herschbach abstellen, um erfolgreich zu sein“, sagt der Rheinbrohler Coach Carsten Bent. Der Heimbach Co-Trainer Marcel Sebastian versucht das 1:7 gegen den FC Lion’s zu erklären: „Das Ergebnis zum Saisonauftakt spiegelt sicherlich nicht den Spielverlauf wider. Wir haben dort massenhaft Geschenke verteilt und wurden dafür bestraft. Das werden wir in Rheinbrohl abstellen müssen, wenn wir dort etwas holen möchten. Der Gegner gehört fußballerisch zu den besten Teams der Liga und auch aufgrund des nochmals deutlich verbesserten Kaders zum Favoritenkreis.“

SV Roßbach/Verscheid – SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (So., 14.30 Uhr). „Ich erwarte einen sehr spielstarken Gegner. Es wird für meine Mannschaft eine große Herausforderung, gegen den SV Türkiyemspor zu bestehen, der von vielen als Meisterschaftsfavorit gesehen wird. Aber wir freuen uns darauf und wollen uns auch in solchen Spielen weiterentwickeln“, fiebert der neue Roßbacher Spielertrainer Yannic Böcking seinem Heimdebüt entgegen. Murat Sayim vom SV Türkiyemspor erinnert sich an das 0:0 in Roßbach in der Vorsaison: „Da hatten wir große Probleme. Der langsame Rasenplatz liegt uns nicht so, weil wir da kein Tempo machen können. Ich hoffe, dass unser angeschlagener Torjäger Noor Alden Abo Zard bis Sonntag wieder fit wird.“

FC Lion’s Ransbach – VfL Wied Niederbieber (So., 15 Uhr). „Sieben auf einen Streich“ hieß es bei den beiden Aufsteigern FC Lion’s Ransbach (7:1 in Heimbach-Weis) und VfL Wied Niederbieber (7:2 gegen Bendorf), die es zum Start richtig krachen ließen. „Der Auftakt in die neue Klasse ist uns mit dem 7:1-Auswärtssieg bestens gelungen – nun wollen wir genau daran anknüpfen. Im Duell der Aufsteiger erwartet uns mit Niederbieber ein extrem unangenehmer und hoch motivierter Gegner. Umso mehr wollen wir in unserem ersten Heimspiel in der A-Klasse vor heimischem Publikum alles geben und liefern“, blickt Lion’s-Coach Selim Akarsu der Aufgabe optimistisch entgegen. Sein Gegenüber Christian Roscher möchte den Schwung mitnehmen: „Mit den Lion‘s Ransbach erwartet uns ein individuell hochklassig besetzter Mitaufsteiger, der auch strukturell andere Möglichkeiten hat. Wir setzen auf unseren Teamspirit und werden auswärts mutig unsere Chance suchen.“

VfL Oberlahr-Flammersfeld – SG Herschbach-Schenkelberg (So., 15 Uhr in Oberlahr). Der Oberlahrer Spielertrainer André Fischer sah beim 1:4 gegen den SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach gute Ansätze: „Wir wollen die guten ersten 25 Minuten aus dem Auftaktspiel diesmal über die vollen 90 Minuten abrufen und unsere Chancen endlich in Tore ummünzen – es wird Zeit, dass wir uns für den betriebenen Aufwand auch belohnen.“ Bei der SG Herschbach blickt Coach Markus Griebe der Begegnung erwartungsvoll entgegen: „Wir freuen uns auf das erste Auswärtsspiel in der neuen Liga gegen eine Mannschaft, die sich mittlerweile dort etabliert hat.“