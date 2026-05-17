Vorletzter Spieltag in der A2 Niederbreitbach und Ransbach kämpfen um Klassenverbleib Daniel Korzilius 17.05.2026, 21:30 Uhr

i Der FV Rheinbrohl (weiße Trikots) und die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach schenkten sich in ihrem Duell nichts. Zur Pause führte der FV mit 2:0, am Ende waren aber die Kombinierten obenauf. Jörg Niebergall

Am vorletzten Spieltag sind in der Kreisliga A2 weitere Entscheidungen gefallen. Drei Teams sicherten sich den vorzeitigen Klassenverbleib. Für zwei Mannschaften geht es in der kommenden Woche noch um eine ganze Menge.

Nachdem in der Fußball-Kreisliga A2 die Entscheidungen an der Tabellenspitze bereits in der Vorwoche gefallen waren, konnten am 25. Spieltag mit dem SSV Heimbach-Weis (3:2 bei der SG Ellingen), dem VfL Oberlahr-Flammersfeld (7:0 gegen Oberbieber) und dem SV Rheinbreitbach (2:0 in Roßbach) gleich drei Teams den vorzeitigen Klassenverbleib bejubeln.







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