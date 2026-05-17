Am vorletzten Spieltag sind in der Kreisliga A2 weitere Entscheidungen gefallen. Drei Teams sicherten sich den vorzeitigen Klassenverbleib. Für zwei Mannschaften geht es in der kommenden Woche noch um eine ganze Menge.
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Nachdem in der Fußball-Kreisliga A2 die Entscheidungen an der Tabellenspitze bereits in der Vorwoche gefallen waren, konnten am 25. Spieltag mit dem SSV Heimbach-Weis (3:2 bei der SG Ellingen), dem VfL Oberlahr-Flammersfeld (7:0 gegen Oberbieber) und dem SV Rheinbreitbach (2:0 in Roßbach) gleich drei Teams den vorzeitigen Klassenverbleib bejubeln.