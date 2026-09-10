Eine Menge Spannung verspricht der sechste Spieltag in der Kreisliga A2, der bereits unter der Woche eröffnet worden ist und am Freitagabend fortgesetzt wird. Besonders im Fokus stehen die ungeschlagenen Überflieger Vettelschoß und Weißenthurm.
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Dritter gegen Vierter heißt es beim Verfolgerduell zwischen dem SV Roßbach/Verscheid und der SG Ellingen am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2. Das Spiel des punktlosen Schlusslichts VfL Oberlahr-Flammersfeld gegen die SG Miesenheim/Saffig wurde auf Dienstag, 15.