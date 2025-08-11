In der Kreisliga A2 feierten die Aufsteiger einen Einstand nach Maß. Zwei Kantersiege der Neulinge wurden nur von der SG Ellingen im Ergebnis getoppt. Mit Niederbiebers Thamy Nils Aurand und Ellingens Nils Neuendorff brillierten zwei Torjäger.

Die beiden Aufsteiger VfL Wied Niederbieber (7:2 gegen SC Bendorf-Sayn) und FC Lion’s Ransbach (7:1 beim SSV Heimbach-Weis) feierten einen Einstand nach Maß in der Fußball-Kreisliga A2. Übertroffen wurden sie noch von der SG Ellingen, die nach dem 8:0 im Derby gegen Neustadt-Fernthal als erster Tabellenführer von der Spitze grüßt.

SG Herschbach-Schenkelberg – FV Rheinbrohl 1:1 (0:1). Die Gäste waren im ersten Durchgang spielerisch überlegen. „Rheinbrohl hatte mehr Ballbesitz, große Chancen sprangen dabei aber nicht heraus. In der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte hatten wir superviele Torchancen, haben aber leider nur eine genutzt. Hinten raus ist das Spiel wieder gekippt und wir hatten Glück bei einem Pfostentreffer des Gegners. Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung, wir können mit dem Punkt sehr gut leben“, freute sich der Herschbacher Trainer Markus Griebe über den gelungen Saisonauftakt des Aufsteigers. Tore: 0:1 Yannik Stutzke (45.+4), 1:1 Luis Schenkelberg (53.). Zuschauer: 150.

VfL Wied Niederbieber – SC Bendorf-Sayn 7:2 (3:1). Der VfL Wied Niederbieber legte einen furiosen Saisonstart hin, angeführt vom sechsfachen Torschützen Thamy Nils Aurand. „Er war unser „Man of the match“. Die gierigere Mannschaft hat gewonnen. Wir haben unsere Chancen sehr konsequent und effektiv ausgespielt. Die beiden Gegentore fielen nach individuellen Fehlern“, berichtete der Niederbieberer Coach Christian Roscher. Tore: 1:0, 2:0 Thamy Nils Aurand (36., 42.), 2:1 Lucas Zöller (45.+1), 3:1 Thamy Nils Aurand (45.+3), 4:1 David Teske (46.), 5:1 Thamy Nils Aurand (51.), 5:2 Lucas Zöller (65.), 6:2, 7:2 Thamy Nils Aurand (75., 84.). Zuschauer: 100.

VfL Oberbieber – SV Rheinbreitbach 0:1 (0:0). Die Heimmannschaft war optisch überlegen. „Wir haben über 75 Minuten das Spiel gemacht und hatten Pech bei strittigen Elfmeterentscheidungen. Durch das Tor in der 94. Minute stehen wir nun mit leeren Händen da“, haderte der VfL-Coach Markus Podehl. Tor: 0:1 Andrej Baumstark (90.+4). Zuschauer: 50.

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – VfL Oberlahr-Flammersfeld 4:1 (3:1). Der Ransbach-Baumbacher Trainer Murat Sayim vermeldete einen souveränen Heimsieg: „Wir haben schnell die Kontrolle übernommen und hätten das Spiel schon in der ersten Halbzeit zumachen können. Die endgültige Entscheidung fiel dann gleich zu Beginn der zweiten Hälfte durch Talha Levent, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Die Schlussphase war etwas zerfahren.“ Tore: 1:0 Noor Alden Ano Zard (18.), 1:1 André Fischer (20.), 2:1 Noor Alden Abo Zard (22.), 3:1 Eren Bulut (36.), 4:1 Talha Levent (46.). Zuschauer: 60.

SSV Heimbach-Weis – FC Lion’s Ransbach 1:7 (1:3). Der Heimbacher Trainer Sven Adamczewski war bedient nach der deutlichen Heimpleite: „Durch individuelle Fehler haben wir dem Gegner das Leben leicht gemacht und Geschenke verteilt. Das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf, der für uns maximal unglücklich war.“ Tore: 0:1 Ozan Altin (14.), 0:2 Mirko Kerch (31.), 0:3 Marek Kerch (41.), 1:3 Marc Steindor (44.), 1:4, 1:5, 1:6, 1:7 Mirko Kerch (78., Handelfmeter, 81., 85., Foulelfmeter, 90.+1). Zuschauer: 80.

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth – SG DJK Neustadt-Fernthal 8:0 (1:0). Der Ellinger Coach Erhan Evrem war begeistert: „Wir waren von der ersten Minute an Herr der Lage und haben das Spiel total dominiert. In der ersten Halbzeit haben wir es noch versäumt, die Führung auszubauen. Nach der Pause haben wir unsere ersten beiden Chancen genutzt und dadurch relativ früh die Weichen gestellt. Meine Mannschaft ist gierig geblieben und hat den Gegner bis zum Abpfiff gejagt. Die Tore waren keine Zufallsprodukte, sondern alle schön herausgespielt mit dem Blick für den besser postierten Nebenmann.“ Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Nils Neuendorff (7., 46., 53.), 4:0 Hamadi Douzi (63.), 5:0 Leunit Hoti (75.), 6:0 Constantin Engers (83.), 7:0, 8:0 Lerato Powane (85., Foulelfmeter, 86.). Zuschauer: 100.