Schlag auf Schlag geht es aktuell in der Kreisliga A2 mit vielen Spielen unter der Woche und einem packenden Flutlicht-Duell zum Auftakt des Wochenendes. Dabei ist klar, dass sich die vermeintlich Kleinen nicht vor den Großen verstecken wollen.
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Der Tabellenführer SG Vettelschoß/St. Katharinen ist am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 bereits am Freitagabend in Niederbieber gefordert. Am Sonntag steigt das Kellerduell zwischen dem Schlusslicht SG Puderbach und dem Vorletzten aus Oberlahr.