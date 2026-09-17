A2-Auftakt auf tiefem Rasen Niederbieber nimmt Kampf als David gegen Goliath an Daniel Korzilius 17.09.2026, 08:15 Uhr

i Mit fünf Treffern ist Thamy Nils Aurand (am Ball) der Torjäger in Reihen des VfL Wied Niederbieber (hier im Spiel bei der SG Feldkirchen). Knipst er auch im Flutlichtspiel gegen Tabellenführer Vettelschoß? Jörg Niebergall

Schlag auf Schlag geht es aktuell in der Kreisliga A2 mit vielen Spielen unter der Woche und einem packenden Flutlicht-Duell zum Auftakt des Wochenendes. Dabei ist klar, dass sich die vermeintlich Kleinen nicht vor den Großen verstecken wollen.

Der Tabellenführer SG Vettelschoß/St. Katharinen ist am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 bereits am Freitagabend in Niederbieber gefordert. Am Sonntag steigt das Kellerduell zwischen dem Schlusslicht SG Puderbach und dem Vorletzten aus Oberlahr.







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