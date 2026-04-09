Es geht in den Endspurt für die Mannschaften in der Kreisliga A2. Am Wochenende steht der 20. Spieltag auf dem Plan, der erneut einige spannende Partien bereithält.
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Nach einer kurzen Verschnaufpause über Ostern biegt die Fußball-Kreisliga A2 mit dem 20. Spieltag auf die Zielgerade der Saison 2025/26 ein.FV Rheinbrohl – SG DJK Neustadt-Fernthal (So., 14.30 Uhr in Vettelschoß/Hinspiel: 0:3). Da der Kunstrasenplatz in Rheinbrohl derzeit einen neuen Belag erhält, wird die Begegnung in Vettelschoß ausgetragen.