20. Spieltag in der A2 Niederbieber geht mit Respekt ins Derby beim Letzten Daniel Korzilius 09.04.2026, 10:58 Uhr

i Der VfL Wied Niederbieber (blaue Trikots) ist am Wochenende in einem Derby beim VfL Niederbieber gefordert, während es der SV Rheinbreitbach mit der SG Ellingen aufnimmt. Jörg Niebergall

Es geht in den Endspurt für die Mannschaften in der Kreisliga A2. Am Wochenende steht der 20. Spieltag auf dem Plan, der erneut einige spannende Partien bereithält.

Nach einer kurzen Verschnaufpause über Ostern biegt die Fußball-Kreisliga A2 mit dem 20. Spieltag auf die Zielgerade der Saison 2025/26 ein.FV Rheinbrohl – SG DJK Neustadt-Fernthal (So., 14.30 Uhr in Vettelschoß/Hinspiel: 0:3). Da der Kunstrasenplatz in Rheinbrohl derzeit einen neuen Belag erhält, wird die Begegnung in Vettelschoß ausgetragen.







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