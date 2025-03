Da die beiden Topteams der Kreisliga A 4, Rot-Weiss Koblenz II und FC Urbar, gegeneinander spielen, könnte die SG Augst durch einen Sieg in Niederberg Punkte nach vorn gutmachen. Das will der TuS mit neuem Selbstvertrauen aber vermeiden.

Koblenzer Fußballfans dürfen sich auf das kommende Wochenende freuen: Der 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 Koblenz wartet gleich mit mehreren Highlight-Partien auf. Eine davon ist das Duell zwischen dem TuS Niederberg und der SG Augst, die am Sonntag ab 15 Uhr an ihre ersten Siege im Kalenderjahr 2025 anknüpfen wollen.

Bei den Niederbergern reichte die Sieglosserie vor dem vergangenen Wochenende bereits in den Oktober 2024 zurück. Entsprechend erleichtert zeigt sich TuS-Trainer Sascha Wirtz über das 2:1 (1:1) gegen die SG Rheindörfer: „Endlich gab es wieder drei Punkte. Das war nicht unser bestes Spiel, aber nach der langen Durststrecke hatten wir nicht viel Selbstvertrauen.“

„Wir haben uns den Frust von der Seele geballert. So ein Befreiungsschlag war wichtig für die Mannschaft.“

Robin Reifenberg, Trainer der SG Augst

Für die Augst gab es vor dem 6:1 (3:1) gegen den VfR Koblenz zwar nur zwei sieglose Spiele in Folge, diese erfolgten allerdings gegen den FC Urbar und die Reinhardt's Elf, zwei direkte Konkurrenten im Aufstiegskampf. „Wir haben uns den Frust von der Seele geballert. So ein Befreiungsschlag war wichtig für die Mannschaft“, kommentiert SG-Trainer Robin Reifenberg.

Neben den jüngsten Erfolgen gibt es bei beiden Teams auch mit Blick auf die Kader gute Nachrichten. Für den TuS kehrt Leistungsträger Leon Runkel nach einer Verletzungspause zurück. „Er hat diese Woche wieder mittrainiert und sollte spielen können. Er ist natürlich enorm wichtig für uns“, berichtet Wirtz. Auch Reifenberg hebt das TuS-Sturmduo Runkel und Lukas Lewer besonders hervor, auf das seine Mannschaft aufpassen müsse. Dabei helfen können am Sonntag die beiden Augst-Stammspieler Kai Alscheid und Benedikt Knopp, die wieder zur Verfügung stehen.

Nach guter Woche will Niederberg zeigen, was es drauf hat

Wie Niederberg verfügt auch die Augst über einen starken Angriff. Die SG führt die Liga mit 68 erzielten Toren an. „Wir wollen uns bestmöglich auf ihre Offensive einstellen“, erklärt Wirtz und zeigt sich zuversichtlich: „Wir hatten eine gute Trainingswoche und wollen den Schwung mitnehmen. Wir wollen zeigen, was wir drauf haben.“ Auch Reifenberg hat mit Blick auf das 1:4 (0:2) im Hinspiel eine klare Vorstellung: „Wir haben das Ziel, gegen keine Mannschaft in der Liga zweimal zu verlieren. Ein Unentschieden ist nicht befriedigend, wir gehen klar auf die drei Punkte.“

Besonders wertvolle drei Punkte werden bereits am Freitagabend vergeben, wenn der Tabellenführer FC Rot-Weiss Koblenz II ab 20.30 Uhr den Tabellenzweiten FC Urbar empfängt. Während die Rot-Weißen ihren Vorsprung auf sechs Punkte ausbauen könnten, hat Urbar die Möglichkeit, nach Punkten gleichzuziehen. Bereits um 19.30 Uhr empfängt der SV Reinhardt's Elf die SG Rhens. Am Sonntag empfängt der Tabellenelfte VfR Koblenz ab 15.15 Uhr den Tabellenletzten SG Nörtershausen/Udenhausen, der mit einem Sieg bis auf einen Punkt heranrücken könnte. Daneben duellieren sich am Sonntag um 12.15 Uhr der FC Metternich II und die SG Rheindörfer, die SG Moseltal gastiert ab 14.30 Uhr beim FSV Osterspai und der SC Vallendar lädt den SV Niederwerth um 15 Uhr zum prestigeträchtigen Verbandsgemeinde-Derby.