3:1 gegen die SG Rheindörfer
Niederberg kommt nach 0:1 zurück und baut Vorsprung aus
Die SG Rheindörfer (in Rot) stemmte sich zwar bei Tabellenführer TuS Niederberg gegen eine Niederlage und führte auch 1:0, aber
Die SG Rheindörfer (in Rot) stemmte sich zwar bei Tabellenführer TuS Niederberg gegen eine Niederlage und führte auch 1:0, aber am Ende hieß es dennoch 3:1 für Niederberg.
Jörg Niebergall

In der Kreisliga A 4 überraschte der Spitzreiter TuS Niederberg mit einem Comeback-Sieg. FV Engers II landet im Keller einen Befreiungsschlag. FC Horchheim feiert ein torreiches Spektakel dank Mandlers Hattrick.

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Nur vier Spiele haben am letzten regulären Spieltag vor der Winterpause in der Fußball-Kreisliga A 4 auf dem Programm gestanden. Spitzenreiter TuS Niederberg baute seine Führung an der Spitze weiter aus, weil der SC Bendorf-Sayn zwei Zähler im Derby beim FC Urbar liegen ließ und der SV Niederwerth spielfrei hatte.
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