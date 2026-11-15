3:1 gegen die SG Rheindörfer Niederberg kommt nach 0:1 zurück und baut Vorsprung aus Daniel Fischer 15.11.2026, 20:24 Uhr

i Die SG Rheindörfer (in Rot) stemmte sich zwar bei Tabellenführer TuS Niederberg gegen eine Niederlage und führte auch 1:0, aber am Ende hieß es dennoch 3:1 für Niederberg. Jörg Niebergall

In der Kreisliga A 4 überraschte der Spitzreiter TuS Niederberg mit einem Comeback-Sieg. FV Engers II landet im Keller einen Befreiungsschlag. FC Horchheim feiert ein torreiches Spektakel dank Mandlers Hattrick.

Nur vier Spiele haben am letzten regulären Spieltag vor der Winterpause in der Fußball-Kreisliga A 4 auf dem Programm gestanden. Spitzenreiter TuS Niederberg baute seine Führung an der Spitze weiter aus, weil der SC Bendorf-Sayn zwei Zähler im Derby beim FC Urbar liegen ließ und der SV Niederwerth spielfrei hatte.







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