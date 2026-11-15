In der Kreisliga A 4 überraschte der Spitzreiter TuS Niederberg mit einem Comeback-Sieg. FV Engers II landet im Keller einen Befreiungsschlag. FC Horchheim feiert ein torreiches Spektakel dank Mandlers Hattrick.
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Nur vier Spiele haben am letzten regulären Spieltag vor der Winterpause in der Fußball-Kreisliga A 4 auf dem Programm gestanden. Spitzenreiter TuS Niederberg baute seine Führung an der Spitze weiter aus, weil der SC Bendorf-Sayn zwei Zähler im Derby beim FC Urbar liegen ließ und der SV Niederwerth spielfrei hatte.