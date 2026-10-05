In der Fußball-Kreisliga A 4 sorgte TuS Niederberg mit einem 3:2 gegen SV Niederwerth für Spannung. Während die SG Rheindörfer einen klaren 3:0-Sieg feierte, überraschte Horchheim mit dem 4:1 gegen Engers.
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Nachdem unter der Woche bereits die SG Nörtershausen im vorgezogenen Spiel beim VfR Koblenz erfolgreich war, standen am Wochenende lediglich noch vier Partien des neunten Spieltages der Fußball-Kreisliga A 4 auf dem Programm. Spitzenreiter TuS Niederberg setze sich dabei in einem attraktiven Topspiel beim SV Niederwerth durch, während das Kellerduell zwischen der SG Rheindörfer und der SG Löf/Oberfell/Burgen an die Hausherren ging.