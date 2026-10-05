3:2 beim SV Niederwerth
Niederberg gewinnt auf der Insel und baut Führung aus
Die Fußballer des SV Niederwerth (in Blau) um Robin Meyer (rechts) und des TuS Niederberg lieferten sich ein packendes Spitzensp
Die Fußballer des SV Niederwerth (in Blau) um Robin Meyer (rechts) und des TuS Niederberg lieferten sich ein packendes Spitzenspiel – am Ende jubelte Tabellenführer Niederberg über einen 3:2-Erfolg.
Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga A 4 sorgte TuS Niederberg mit einem 3:2 gegen SV Niederwerth für Spannung. Während die SG Rheindörfer einen klaren 3:0-Sieg feierte, überraschte Horchheim mit dem 4:1 gegen Engers.

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Nachdem unter der Woche bereits die SG Nörtershausen im vorgezogenen Spiel beim VfR Koblenz erfolgreich war, standen am Wochenende lediglich noch vier Partien des neunten Spieltages der Fußball-Kreisliga A 4 auf dem Programm. Spitzenreiter TuS Niederberg setze sich dabei in einem attraktiven Topspiel beim SV Niederwerth durch, während das Kellerduell zwischen der SG Rheindörfer und der SG Löf/Oberfell/Burgen an die Hausherren ging.
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