3:2 beim SV Niederwerth Niederberg gewinnt auf der Insel und baut Führung aus Daniel Fischer 05.10.2026, 11:34 Uhr

i Die Fußballer des SV Niederwerth (in Blau) um Robin Meyer (rechts) und des TuS Niederberg lieferten sich ein packendes Spitzenspiel – am Ende jubelte Tabellenführer Niederberg über einen 3:2-Erfolg. Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga A 4 sorgte TuS Niederberg mit einem 3:2 gegen SV Niederwerth für Spannung. Während die SG Rheindörfer einen klaren 3:0-Sieg feierte, überraschte Horchheim mit dem 4:1 gegen Engers.

Nachdem unter der Woche bereits die SG Nörtershausen im vorgezogenen Spiel beim VfR Koblenz erfolgreich war, standen am Wochenende lediglich noch vier Partien des neunten Spieltages der Fußball-Kreisliga A 4 auf dem Programm. Spitzenreiter TuS Niederberg setze sich dabei in einem attraktiven Topspiel beim SV Niederwerth durch, während das Kellerduell zwischen der SG Rheindörfer und der SG Löf/Oberfell/Burgen an die Hausherren ging.







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