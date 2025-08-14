Das erste Hammerspiel in der Kreisliga A 4 hat der TuS Niederberg mit dem 3:0 gegen Rot-Weiss Koblenz II optimal hinter sich gebracht. Und es geht direkt schwierig weiter für Niederberg – mit dem Auswärtsspiel bei der Reinhardt’s Elf.

Der Preis für das härteste Auftaktprogramm in der Fußball-Kreisliga A 4 Koblenz geht in der Saison 2025/26 an den TuS Niederberg. Nachdem die Niederberger zum Saisonauftakt den Tabellendritten der vergangenen Saison, den FC Rot-Weiss Koblenz II, mit 3:0 (2:0) besiegten, wartet am Samstag ab 19:30 Uhr ein Auswärtsspiel beim SV Reinhardt's Elf, dem Tabellenvierten aus der vergangenen Spielzeit.

Auch die Reinhardt's Elf konnte ihr erstes Saisonspiel erfolgreich bestreiten und setzte sich mit 5:4 (3:1) gegen den FC Metternich II durch. SV-Trainer Marcello Dreher-Reinhardt zeigt sich trotz des Erfolgs kritisch: „Defensiv und von der taktischen Ausrichtung war das eine Katastrophe. Das sind wir die Woche über angegangen.“ Großen Anteil daran, dass die Leistung der Reinhardt's Elf dennoch zum Sieg reichte, hatte Torjäger Enrico Köppen mit vier Treffern.

„Wir müssen Enrico Köppen aus dem Spiel nehmen, das ist der Sieggarant bei denen.“

Sascha Wirtz, Trainer des TuS Niederberg

Niederbergs Trainer Sascha Wirtz hat entsprechend eine klare Priorität für das Spiel gegen die Reinhardt's Elf: „Wir müssen Enrico Köppen aus dem Spiel nehmen, das ist der Sieggarant bei denen.“ Mut macht dem TuS die gute Defensivleistung im Auftaktspiel. „Es wird wichtig, hinten wie gegen Rot-Weiss gut zu stehen“, weiß Wirtz und ergänzt: „Aber das wird eine ganz schwere Aufgabe auf dem Asterstein.“

Auch die Reinhardt's Elf wird am Samstag besonders auf Niederbergs Offensive aufpassen. „Wir müssen auf ihre spritzigen, schnellen Stürmer achten, sonst geht es wie gegen Metternich nach hinten los“, analysiert Dreher-Reinhardt. In Luis Rolim wird einer der angesprochenen Stürmer das Spiel jedoch aus persönlichen Gründen verpassen. „Ansonsten haben wir ein, zwei angeschlagene Spieler aus dem Auftaktspiel, die hoffentlich bis zum Wochenende wieder fit sind“, erklärt TuS-Trainer Wirtz. Der Sieg gegen Rot-Weiss hat den Druck auf sein Team aus seiner Sicht aber verringert. Wirtz: „Wir sind nicht in der Favoritenrolle. Unser Minimalziel für die ersten beiden Spiele waren vier Punkte. Ich persönlich wäre auch mit einem Punkt zufrieden, damit hätten wir einen guten Saisonstart erreicht.“

Die Reinhardt's Elf wird am Samstag auf Yannick Miles verzichten müssen, dafür stehen Luciano Reinhardt und Nino Lukas aber wieder zur Verfügung. Dreher-Reinhardt verrät: „Luciano wird noch nicht von Beginn an spielen, aber es ist natürlich gut, ihn wieder als Option zu haben.“ Egal mit welchem Personal dürfen sich die Zuschauer vermutlich auf ein Torspektakel freuen. Die beiden Spiele in der Saison 24/25 endeten 7:1 für Niederberg und 6:1 für die Reinhardt's Elf.

Topspiel steigt auch bei der SG Weißenthurm

Ein weiteres Topspiel steht bereits am Freitagabend an, wenn der Bezirksliga Ost-Absteiger SG Rheinhöhen Dahlheim ab 20 Uhr bei der SG Weißenthurm/Urmitz gastiert. Zeitgleich empfängt der SV Niederwerth den FC Metternich II. Am Sonntag spielt der BSC Güls um 14:30 Uhr zu Hause gegen den FC Horchheim und die SG Bogel empfängt den FSV Osterspai. Ab 15 Uhr schließt das Heimspiel des SC Vallendar gegen die SG Spay/Rhens den 2. Spieltag ab.