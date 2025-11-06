TuS bei Koblenzer Reserve Niederberg fährt zum rot-weißen Lieblingsgegner Kilian Jorde 06.11.2025, 11:38 Uhr

i Applaus für seine Mannschaft: Niklas Hunold, Trainer von Rot-Weiss Koblenz II, ist mit den bisherigen Leistungen seines Teams zufrieden. Allerdings gab's gegen den TuS Niederberg, der am Sonntag auf dem Oberwerth gastiert, eine von insgesamt drei Niederlagen. Jörg Niebergall

Die Reserve von Rot-Weiss Koblenz hat in der Kreisliga 4 erst drei Spiele verloren. Eins davon war gegen den TuS Niederberg, den die Rot-Weißen zum Rückrundenauftakt auf dem Oberwerth erwarten.

Nach acht Spieltagen sah die Saison 25/26 in der Fußball-Kreisliga A 4 Koblenz wie eine Rachekampagne des FC Rot-Weiss Koblenz II für den haarscharf verpassten Aufstieg in der Vorsaison aus. Mit sieben Siegen in Serie pflügten die Rot-Weißen durch die Liga und führten die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung an.







