Niederberg fährt zum rot-weißen Lieblingsgegner

Die Reserve von Rot-Weiss Koblenz hat in der Kreisliga 4 erst drei Spiele verloren. Eins davon war gegen den TuS Niederberg, den die Rot-Weißen zum Rückrundenauftakt auf dem Oberwerth erwarten.
Nach acht Spieltagen sah die Saison 25/26 in der Fußball-Kreisliga A 4 Koblenz wie eine Rachekampagne des FC Rot-Weiss Koblenz II für den haarscharf verpassten Aufstieg in der Vorsaison aus. Mit sieben Siegen in Serie pflügten die Rot-Weißen durch die Liga und führten die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung an.