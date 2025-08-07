Aus Westerwälder Sicht könnte die Kreisliga A3 nicht besser beginnen. In Westerburg und Niederahr stehen zwei reizvolle Derbys an. Die vier weiteren WW-Vertreter bekommen es jeweils mit einem Rhein-Lahn-Konkurrenten zu tun.

Mit fünf neuen Teams nimmt die Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A den Spielbetrieb auf – diesmal sind die Kicker aus dem Westerwald-Kreis im 14er-Feld gar in der Überzahl. Das „Eröffnungsspiel“ der dritten Saison im kreisübergreifenden Spielbetrieb steigt bereits am Freitagabend in Oberelbert, wo der TuS Holzhausen seine Visitenkarte bei der SG Elbert/Horbach abgibt. Am Sonntag folgen zwei brisante WW-Derbys.

SG Elbert/Horbach – TuS Holzhausen (Fr., 19 Uhr, in Oberelbert). Die Kombinierten aus Nieder- und Oberelbert sowie Welschneudorf und Horbach peilen nach Rang fünf wieder einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an. Im Vorjahr fuhr der TuS mit leeren Händen aus dem Westerwald nach Hause (Elbert siegte 2:0), das Duell an der Bäderstraße endete 2:2. „Wir sehen uns als Außenseiter, haben uns aber einiges vorgenommen und sind bis in die Haarspitzen motiviert“, ist Ohlemacher gespannt, wie seine Elf unter Flutlicht zur Oberelberter Kirmes aus den Startlöchern kommen wird. So wird auch bei den Hausherren die Motivation groß genug sein, Trainer Christian Stera schärft noch einmal die Sinne: „Wir müssen fokussiert sein und mit voller Konzentration unsere Qualitäten auf den Platz bringen, Ziel sind drei Punkte zum Saisonstart.“

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – SG Birlenbach/Schönborn (Sa., 16 Uhr, in Weroth). Der amtierende Staffelsieger hat sich auch in dieser Saison einiges vorgenommen – und damit soll gleich gestartet werden. „Gleich zum Auftakt wollen wir ein Ausrufezeichen setzen, einen Dreier landen und direkt an die letzte Saison anknüpfen“, sagt Hundsangens neuer Trainer Jannik Bendel, der von der dritten Mannschaft „befördert“ wurde und auf den zur SG Rennerod gewechselten Erfolgstrainer Sebastian Boddenberg folgt. Auch Schützenkönig Niklas Löw wurde in die Bezirksligamannschaft „befördert“. Daher bleibt zunächst abzuwarten, welche Auswirkungen das auf die Statik des Spiels hat und wer sich als neuer Torgarant herauskristallisiert. Die Unterwesterwälder scheinen bereits ganz gut in Schuss zu sein, wie das jüngste respektable 2:2 gegen den Bezirksligisten SG Ahrbach vermuten lässt.

TuS Burgschwalbach II – SG Ahrbach/Girod/Heiligenroth II (So., 12.15 Uhr). Beide Bezirksliga-Reserven betreten mit der Qualifikation für das Kreisoberhaus Neuland. Für die TuS und die SG dürfte es in erster Linie darum gehen, mit akribischer Arbeit den einen oder anderen Kicker näher ans Niveau der ersten Mannschaft heranzuführen. Aus diesem Grund geht auch Janik Herz, Trainer der Gäste „ohne sonderlich große Erwartungshaltung“ in die neue Spielzeit. Es zähle „nur der Klassenverbleib“. Die personellen Voraussetzungen könnten derweil besser sein. „Trotz erheblicher Personalnot mit derzeit acht Verletzten in unseren Reihen rechne ich mit einem ausgeglichenen Spiel. Einen Punkt streben wir an, drei wären beim Mitaufsteiger natürlich ideal“, kommentiert Herz.

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II – SG Guckheim/Kölbingen (So., 12.45 Uhr). Gleich zum Auftakt das Derby auf dem Westerburger Kunstrasen. „Ein Knaller, auf uns wartet ein heißer Tanz und eine harte Nuss zugleich“, geht Guckheims Trainer Thomas Benner mit einer großen Portion Respekt ins Nachbarschaftsduell. Einen Favoriten sehe er im Derby nicht. Klarer sieht dagegen Heim-Trainer Patrick Weber die Rollen verteilt. „Ich sehe uns als Außenseiter, einen Punkt würde ich sofort unterschrieben. Guckheim ist eine sehr intakte Mannschaft mit viel Qualität“, so Weber, der sich derzeit noch mit einer Reisegruppe auf der Partyinsel Mallorca befindet. Dort feiern sie am Ballermann – ein gewohntes Terrain für die Westerburger – Webers Junggesellenabschied. Mit einem Derbysieg könnte die Feier am Sonntag somit direkt weitergehen.

SV Diez-Freiendiez – SG Unterwesterwald Niedererbach (So., 14.30 Uhr). Beim Vorjahres-Neunten aus Diez-Freiendiez will der Aufsteiger aus Niedererbach, Dreikirchen, Görgeshausen und Nomborn zunächst die Defensive stärken. „Wir müssen in Diez besonders defensiv gut stehen und wollen von da etwas mitnehmen“, sagt David Isola, Trainer der SG UWW. „Als Aufsteiger stehen wir vor einer schwierigen Saison, es zählt nur der Klassenverbleib.“

TuS Niederahr – SG Horressen/Elgendorf (So., 15 Uhr). Der Vorjahres-Dritte, der in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Ost scheiterte, gegen einen Aufsteiger – die Rollen sollten eigentlich klar verteilt werden. Mitnichten. Denn die Gäste sind kein gewöhnlicher Aufsteiger. Das weiß auch Niederahrs Spielertrainer Jonas Pörtner: „Die SG Horressen hat den stärksten Kader der Liga“, findet er. Pörtner selbst wird zum Auftakt fehlen, er handelte sich beim Kreispokalaus bei der SG Elbert eine Rote Karte ein. „Die Messlatte in Niederahr hängt auch für diesen Gegner recht hoch. Es soll aus deren Sicht nicht zum Selbstläufer werden“, so Pörtner. Gegenwehr erwartet auch Horressens Trainer Niklas Wörsdörfer: „Ich erwarte ein kampfbetontes und ausgeglichenes Spiel, in dem sich beide Seiten nichts schenken werden. Die Tagesform könnte ausschlaggebend sein.“