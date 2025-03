Als frisch gebackener Tabellenführer empfängt der FC Kosova Montabaur in der Kreisliga A 3 am 17. Spieltag den TuS Niederahr ebenso zu einem Spitzenspiel wie der neue Tabellenzweite SG Hundsangen II, der die auf Rang vier platzierten Bezirksliga-Absteiger SG Bogel zu Gast hat. Die SG Elbert/Horbach peilt gegen den TuS Katzenelnbogen/Klingelbach den vierten Sieg in Folge an.

FC Kosova Montabaur – TuS Niederahr (So., 15 Uhr, in Horressen, Waldschule; Hinrunde: 2:0). Da der bisherige Spitzenreiter SG Hundsangen II beim TuS Gückingen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinauskam, nutzte der FC Kosova durch den eigenen 2:1-Arbeitssieg in Nastätten die Gunst der Stunde und übernahm die Tabellenführung. Diese gilt es nun gegen den TuS Niederahr, der seinerseits mit einem Sieg bis auf einen Zähler herankommen könnte, zu verteidigen. Zum Derby sagt FC-Trainer Afrim Halili: „Niederahr wird uns alles abverlangen. Ich bin sehr optimistisch, doch gegenüber der Vorwoche müssen wir uns deutlich steigern.“ TuS-Spielertrainer Jonas Pörtner ist ebenfalls guter Dinge und meint: „Wir fahren mit viel Euphorie nach Horressen und haben das Ziel, dort etwas zu holen.“

SG Hundsangen II – SG Bogel (So., 15 Uhr, in Weroth; Hinrunde 4:0). Nach dem Verlust der Tabellenspitze muss Hundsangens Reserve zum einen den starken Tabellenvierten mit einem Sieg in Schach halten, um nach nur einem Spieltag möglicherweise wieder nach oben zurückzukehren. Zum anderen muss die Elf von Trainer Sebastian Boddenberg allerdings auch hoffen, dass der neue Ligaprimus FC Kosova Montabaur gegen den TuS Niederahr Federn lässt. Zum Spiel gegen die vom Tabellenbild her stärkste Mannschaft aus dem Rhein-Lahn-Kreis meint Boddenberg: „Nach dem vermasselten Auftakt müssen wir schnell wieder die Kurve kriegen und gegenüber dem Spiel in Gückingen besonders defensiv eine Reaktion zeigen.“ SG Elbert/Horbach – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach (So., 15 Uhr, in Horbach; Hinrunde: 3:1). Auch im dritten Spiel unter Interimstrainer Christian Stera hielt sich der Tabellenfünfte schadlos und holte sich zum Auftakt nach der Winterpause beim 4:1-Erfolg in Bad Ems den dritten Sieg in Folge. Auf dem Kunstrasen in Horbach schlüpft die SG Elbert/Horbach gegen den Tabellenvorletzten auch eindeutig in die Favoritenrolle und will auf dem Weg zum vierten Dreier in Folge nichts anbrennen lassen. Zu diesem Vorhaben sagt Stera: „Wenn wir diesen Lauf fortsetzen wollen, dann dürfen wir nicht nachlassen. Ziel ist, wieder hundert Prozent zu geben und die drei Punkte einzufahren.“