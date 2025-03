Nur der drei vier erfolgsverwöhnten Westerwälder Mannschaften konnten am 18. Spieltag der Kreisliga A3 zufrieden sein. Während der FC Kosova, die SG Elbert und die SG Hundsangen drei Punkte einfuhren, ging der TuS Niederahr leer aus.

Wie gewonnen, so zerronnen: War der TuS Niederahr vor einer Woche nach dem Sieg beim FC Kosova noch das Team der Stunde, folgte jetzt ein selbstverschuldeter Dämpfer. Die anderen drei WW-Teams in der Kreisliga A3 wussten ihre Aufgaben erfolgreich zu lösen.

TuS Gückingen – FC Kosova Montabaur 1:5 (1:2). Nach der bitteren Pleite im Topspiel gegen Niederahr zeigte der FC Kosova eine starke Reaktion. Die Gäste entschieden das Spiel jedoch erst relativ spät, die Heimmannschaft hielt das Geschehen vor allem im ersten Abschnitt spannend. Doch durch einen Dreierpack von Muhamet Pajic und einem Doppelpack von Altrim Pajaziti sicherte sich die Elf von Trainer Afrim Halili am Ende doch sehr deutlich die wichtigen drei Punkte und bleibt der SG Hundsangen II dicht auf den Fersen. Tore: 0:1 Muhamet Pajic (3.), 1:1 Jannik Tremper (25.), 1:2 Muhamet Pajic (39.), 1:3 Altrim Pajaziti (69.), 1:4 Muhamet Pajic (75.), 1:5 Altrim Pajaziti (82.).

TuS Singhofen – SG Elbert/Horbach 0:5 (0:4). „Wir sind diesmal sehr gut in die Partie gestartet und haben uns direkt an den schwer bespielbaren Rasenplatz gewöhnt. Spätestens mit dem 0:3 waren die Verhältnisse klar verteilt. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas nachgelassen, konnten aber dennoch die konzentrierte und souveräne Leistung mit dem 0:5 besiegeln“, zeigte sich SG-Trainer Christian Stera zufrieden mit seinem Team. Tore: 0:1 Raphael Klinke (6.), 0:2 Luca Hannappel (13.), 0:3 Marlon Heuchert (18.), 0:4 Tobias Brand (25.), 0:5 Sebastian Schneider (62.).

Sportfreunde Bad Ems – SG Hundsangen II 1:2 (1:1). In Bad Ems gab sich der Tabellenführer aus Hundsangen keine Blöße und siegte knapp. Dabei avancierte Niklas Löw mit seinem Doppelpack zum Matchwinner. „Gegen einen tiefstehenden Gegner waren wir die klar spielbestimmende Mannschaft. Unnötigerweise luden wir die Heimelf zum Gegentreffer ein und holten Bad Ems ein wenig ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel erlangten wir erneut die Kontrolle und gingen schlussendlich als verdienter Sieger vom Platz“, meinte SG-Trainer Sebastian Boddenberg. 0:1 Niklas Löw (35.), 1:1 Marcel Giergiel (40.), 1:2 Niklas Löw (58.).

TuS Niederahr – TuS Holzhausen 1:2 (1:1). Die Heimelf aus Niederahr schwächte sich mehrfach selbst und ging nach einer rasanten Partie als Verlierer vom Platz. Dementsprechend enttäuscht war Heimtrainer Christian Kaiser nach dem Spiel: „Wir haben sehr viel vermissen lassen, was uns die letzten Wochen ausgezeichnet hatte. Im Endeffekt haben wir uns heute selbst geschlagen.“ Tore: 1:0 Lukas Hanke (8.), 1:1 Jarek Herborn (10.), 1:2 Lukas Mifka (67., Foulelfmeter). Rote Karte: Donat Bardhaj (Niederahr) wegen Notbremse (35.). Gelb-Rote Karte: Jonas Pörtner (Niederahr) wegen wiederholten Foulspiels (82.).