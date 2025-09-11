Vier Teams haben in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A bereits am Mittwochabend vorgelegt. Am Freitag steigt ein Kirmesspiel, der Rest geht dann am Sonntag über die Bühne.

Zwei Begegnungen des 6. Spieltags der Fußball-Kreisliga A3 sind bereits am Mittwochabend über die Bühne gegangen. Die SG Altendiez/Gückingen gastiert schon am Freitagabend bei der SG Elbert, komplettiert wird die Runde dann am Sonntagnachmittag.

SG Unterwesterwald – SG Mühlbachtal 4:8 (2:5). Beim Torfestival unter Nomborner Flutlicht erwiesen sich die Vereinigten vom Blauen Ländchen als die deutlich effektivere Mannschaft. „Ich habe selten ein derart wildes Spiel erlebt. Das Positive ist, dass wir es durch unsere Offensivaktion verdient zu unseren Gunsten entschieden haben. Trotzdem war es mir insgesamt viel zu hektisch“, klang Mühlbachtals Coach Tobias Göbel hinterher trotz des ersten Saison-Dreiers in der Fremde und dem Aufstocken des Punktekontos in zweistellige Dimensionen nicht restlos zufrieden. Der Neuling verlor auch sein drittes Heimspiel der Runde und bleibt sieglos am Tabellenende. Schiedsrichterin: Annabel Tampe. Tore: 1:0 Leon Schug (4.), 1:1 Adrian Shabani (7.), 1:2 Johannes Bräutigam (14.), 2:2 Marc Brühl (15.), 2:3 Jannik Fischer (22.), 2:4 Michael Krug (33.), 2:5 Johannes Bräutigam (45.+1), 3:5 Stephan Pörtner (46.), 3:6 Johannes Bräutigam (57.), 3:7 Jannik Fischer (59.), 4:7 Max Mertens (70.), 4:8 Johannes Bräutigam (72.). Zuschauer: 50.

TuS Burgschwalbach II – SG Birlenbach/Schönborn 1:1 (0:0). Im Kampf um einen Vorstoß in mittlere Gefilde des Klassements treten beide Teams durch das Remis im vom Wochenende vorgezogenen direkten Duell auf der Stelle. TuS-Trainer Andreas Müller hatte ein schwaches Spiel gesehen, das von vielen langen Bällen und wenigen Torchancen auf beiden Seiten geprägt war. „Das Unentschieden geht in Ordnung.“ SG-Kollege Chris-Jannik Dietrich pflichtete ihm bei. „Kein gutes A-Klasse-Spiel. Hauptsache ist, dass wir wieder nicht verloren haben.“ Schiedsrichter: Manuel Häuser. Tore: 1:0 Martin Fiedler (52.), 1:1 Matthias Arnolds (67.). Zuschauer: 70.

SG Elbert/Horbach – SG Altendiez/Gückingen (Fr., 19 Uhr, in Oberelbert). Die unbezwungenen Neu-Kombinierten vom Lahnblick und dem Königstein müssen zur Kirmes in Niederelbert Farbe bekennen beim Vorjahres-Aufsteiger, der zuletzt zweimal die Oberhand behielt und die tabellarische Klettertour fortsetzen möchte. „Wir wissen, dass wir die Zweikämpfe annehmen müssen, um dort zu bestehen. Wir wollen nach drei Unentschieden wieder gewinnen“, so AG-Coach Marcel Hannappel. Länger verzichten muss der Gast auf Nicolas Hartmann (Handverletzung) und Noah Winter (Kreuzbandriss).

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II – SG Guckheim/Kölbingen (So., 12.30 Uhr, in Ruppach-Goldhausen). Dass die Bezirksliga-Reserve aus Ruppach-Goldhausen, Heiligenroth und Girod ausgerechnet beim letztjährigen Staffelsieger in Weroth den ersten Saison-Dreier in trockene Tücher packte, überraschte am vergangenen Spieltag am meisten. Daher geht das Team von Jannik Herz mit frischem Selbstbewusstsein an die hohe Heim-Hürde gegen die zum engsten Kreis der Aufstiegskandidaten zählenden Kicker aus dem Westerburger Land heran. Der Gast weist auf fremdem Terrain nach drei Partien eine ausgeglichene Bilanz (1/1/1) auf, was die Ahrbacher zusätzlich ermutigen könnte.

TuS Holzhausen nimmt sich ein Beispiel an Nachbar SG Mühlbachtal

TuS Holzhausen – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II (So., 14.30 Uhr). Der TuS, der zuletzt aus zwei Begegnungen vier Punkte einheimste und am Altendiezer Lahnblick nur knapp an einem Dreier vorbeischrammte, will gegen die Bezirksliga-Reserve nachlegen und mit Nachbar SG Mühlbachtal gleichziehen. An diesem können sich Jarek Herborn und Co. ein Beispiel nehmen, denn die Mühlbachtaler schickten vor rund vier Wochen die Männer aus Westerburg und Umgebung mit 3:0 punktlos vom Taunus in den Westerwald zurück. „Wir wollen die Leistung der letzten 2 Spiele bestätigen und das Maximale erreichen“, rechnet sich TuS-Trainer Jonas Ohlemacher drei Zähler aus. „Der Gegner ist uns weitgehend unbekannt. Westerburg will aber auch punkten. Wir werden sie keinesfalls unterschätzen.“Ausfälle sind beim TuS bis auf einen Schichtdienstler keine zu beklagen. „Ich hoffe, das bleibt bis Sonntag so“, sagt Ohlemacher.

TuS Niederahr – SV Diez-Freiendiez (So., 15 Uhr). Mit vier Siegen hintereinander stürmten die Niederahrer an die Tabellenspitze, die es gegen den noch immer sieglosen Gast vom Wirt zu verteidigen gilt. „Wir dürfen es dem Gegner nicht so einfach machen, denn wir brauchen dringend Punkte“, sagt SV-Trainer Serkan Akcakaya vor dem schweren Gang an die B255. „Niederahr ist sehr gut drauf. Da müssen wir voll dagegenhalten.“ Welches Personal den Diezern dabei zur Verfügung steht, muss der Coach abwarten. „Ich hoffe, dass der eine oder andere zuletzt Angeschlagene wieder grünes Licht für einen Einsatz gibt.“

SG Horressen-Elgendorf – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II (So., 15 Uhr). Der Gast steht nach der überraschenden Heimniederlage gegen Aufsteiger Ahrbach II beim hoch gehandelten Neuling unter Zugzwang. Um nicht vorzeitig von der Spitzengruppe abgehängt zu werden, ist die Bendel-Elf daher gefordert, nicht mit leeren Händen von der Buchenstraße nach Hause fahren zu müssen. Die noch ungeschlagenen Einheimischen, die sich bis dato am torhungrigsten erwiesen (im Schnitt vier Tore pro Spiel), gehen als Favorit ins WW-Duell.