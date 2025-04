Während A3-Spitzenreiter SG Hundsangen II die Pflichtaufgabe in Singhofen locker erfüllte, wies der FC Kosova Montabaur seinen Verfolger BoReiBo auf Asche in die Schranken. Die Dreier-Kombinierten bleiben aber im Aufstiegs-Rennen, da Mitkonkurrent TuS Niederahr gegen die SG Elbert patzte. Im Tabellenkeller geht’s weiter turbulent zu. Der TuS Holzhausen setzt sich allmählich ins Mittelfeld ab, der TuS KK hält die Hoffnung auf ein Happy End am Leben.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – FC Kosova Montabaur 1:3 (1:1). In Durchgang eins durfte BoReiBo im Duell der letztjährigen Bezirksligisten noch von big points träumen. „An die gute Leistung konnten wir aber nach der Pause nicht mehr anknüpfen“, so SG-Trainer Andreas Nickel. „Nach einer guten Trainingswoche zeigten wir auf einem schwierigen Untergrund eine gute Leistung. Auch nach frühem Rückstand verloren wir nicht die Fassung und haben daher souverän und verdient gewonnen“, zeigte sich FC-Trainer Afrim Halili zufrieden mit der Leistung seines Teams. Tore: 1:0 Sascha Schaab-Lorch (28.), 1:1 Altrim Pajaziti (39., Elfmeter); 1:2 Leutrimm Husaj (51.), 1:3 Aarber Bardhaj (65.). Gelb-Rote Karte: Justin Frank (73. SG BoReiBo). Zuschauer: 100.

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – SG Mühlbachtal 5:1 (3:1). Die Flecker arbeiten weiter am sportlichen Wunder und bleiben im Aufwärtstrend. „Abgesehen von ein paar Minuten waren wir klar besser“, befand TuS-Trainer Jan Noppe. Kollege Steffen Schmidt gratulierte den Gastgebern fair zum Dreier. Schiedsrichter Denis Engel. Tore: 1:0, 2:0 beide Felix Wick (15., 20.), 3:0 Johannes Roth (42.), 3:1 Jonas Gebert (45.), 4:1, 5:1 beide Felix Wick (57., 63.), Zuschauer: 120.

Weirich hätte sich Querpass gewünscht

Spfr Bad Ems – TuS Gückingen 2:3 (1:1). Der TuS entführte drei wichtige Zähler von der Insel Silberau. „Wie so oft haben wir gut gespielt, aber nicht rechtzeitig den Sack zugemacht“, so Trainer Mehmet Dragusha. Spfr-Coach Artur Weirich trauerte der verpassten Gelegenheit nach, selbst das 3:2 zu erzielen. „Da wäre ein Querpass besser gewesen.“ Schiedsrichter Marco Lierath. Tore: 0:1 Darius Kloft (2.), 1:1 Dennis Bender (30.), 1:2 Jens Watzke (58.), 1:3 Ognjen Jokic (80.), 2:3 Julian Bär (81.). Zuschauer: 60.

TuS Holzhausen – VfL Altendiez 4:0 (1:0). Nach dem bereits sechsten Dreier in der Rückrunde kommentierte TuS-Trainer Maximilian Minor kurz und knapp: „Einfach geil.“ VfL-Trainer Marcel Hannappel hakte die „verdiente Niederlage“ an der Bäderstraße alsbald ab, denn bereits am Dienstag geht’s ab 19.30 Uhr mit dem Nachholspiel in Freiendiez weiter. Schiedsrichter Horst Königstein. Tore: 1:0 Jules Kornas (3.), 2:0 Dean Dillmann (47.), 3:0, 4:0 beide Jarek Herborn (52., 82.). Zuschauer: 80.

SV Diez-Freiendiez – SG Birlenbach/Schönborn 5:2 (2:1). „Es war eine klare Sache, wir haben wenig zugelassen“, lobte SV-Coach Serkan Akcakaya sein Team nach dem wichtigen Derbysieg. „Umstellungen haben gegriffen, zudem sind wir personell wieder besser aufgestellt.“ SG-Routinier Moritz Detrois attestierte den Gastgebern eine höhere Effektivität. Schiedsrichter Andreas Kappesser. Tore: 1:0 Minel Begic (3.), 2:0 Marcel Hummernick (40.), 2:1 Nils Weingart (44., Foulelfmeter), 3:1 Marcel Hummernick (51.), 4:1, 5:1 beide Rudolf Zimbelmann (72., 75.), 5:2 Matthias Arnolds (76.). Zuschauer: 50.

TuS Singhofen – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II 0:4 (0:1). Im Rahmen seiner Möglichkeiten zog sich der TuS gut aus der Affäre. „Die Einstellung hat gestimmt, aber uns fehlten die nötigen Mittel und die Durchschlagskraft“, bilanzierte TuS-Trainer Steffen Richter. Schiedsrichter Jens Schalk. Tore: 0:1 Fabio Weimer (6.), 0:2 Niklas Löw (49.), 0:3 Jonas Metternich (68.), 0:4 Maurice Jeske (89.). Zuschauer: 60.

TuS Niederahr – SG Elbert/Horbach 2:3 (1:2). Schiedsrichter Peter Grossheim. Tore: 1:0 Noah Kachler (13.), 1:1, 1:2 beide Raphael Klinke (24., 29.), 2:2 Noah Kachler (51.), 2:3 Raphael Klinke (72.). Zuschauer: 100.