Rückrunden-Auftakt in der A2 Neustadt verlangt Primus Ellingen diesmal alles ab Daniel Korzilius 06.11.2025, 10:08 Uhr

In der Hinrunde erlebten sie noch ihr blaues Wunde beim 0:8-Debakel, jetzt präsentierten sich die Fußballer der SG DJK Neustadt-Fernthal weitestgehend auf Augenhöhe mit A2-Tabellenführer SG Ellingen. Entsprechend knapp fiel das Ergebnis aus.

Zum Start der Rückrunde in der Kreisliga A2 setzte sich Tabellenführer SG Ellingen/Bonefeld/Willroth mit 2:1 (1:1) bei der abstiegsgefährdeten SG DJK Neustadt-Fernthal durch, die dem Spitzenreiter diesmal – im Gegensatz zum 0:8-Debakel im Hinspiel – alles abverlangte.







