Neustadt-Fernthal will sich weiter verbessern

Tabellenplatz neun, auf dem die DJK im Vorjahr die Saison beendete, dient in diesem Jahr als Messlatte. Die kontinuierliche Entwicklung soll weitergehen. Trainer Peter Pohlen erwartet dabei eine ausgeglichene Liga.

Sie waren Meister in der B-Klasse, Elfer und Neunter in der A-Klasse – der Trend der Fußballer der DJK Neustadt-Fernthal zeigt aufwärts. „Unser Ziel ist es, uns kontinuierlich zu verbessern“, bestätigt Trainer Peter Pohlen, der diese Steigerung im Rückspiegel auch erkennen kann.

„In der letzten Saison war die Hälfte aller Mannschaften vier Spieltage vor Schluss noch abstiegsgefährdet.“

Peter Pohlen, Trainer DJK Neustadt-Fernthal

Mit einem einstelligen Platz „und im besten Fall besser als Rang neun“ (Pohlen) soll diese Formkurve fortgesetzt werden. Der DJK-Übungsleiter weiß, dass dabei Nuancen den Ausschlag geben können, denn: „Die Liga ist sehr ausgeglichen. In der letzten Saison war die Hälfte aller Mannschaften vier Spieltage vor Schluss noch abstiegsgefährdet. Auch diesmal erwarte ich wieder eine spannende Runde.“

Zwei Neuzugänge aus der eigenen Jugend

Neustadt hat einige Leistungsträger verloren und versucht diese über das Kollektiv aufzufangen. Die einzigen Neuzugänge kommen mit Cedrik Leko (Pohlen: „Er ist in jedem Training dabei“) und Marc Näcker aus der eigenen Jugend, wobei Letzterer in der zurückliegenden Spielzeit bereits erste Einsätze in der A-Klasse erhielt.